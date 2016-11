Dallas (dpa) - Ohne ihren verletzt pausierenden Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert.

Nach fünf Niederlagen zum Auftakt gewannen die Mavericks gegen die Milwaukee Bucks mit 86:75 nach Verlängerung. Überragender Werfer der Texaner war Harrison Barnes mit 34 Punkten. JJ Barea steuerte 21 Zähler bei. Nowitzki fehlt derzeit wegen Problemen an der Achillessehne.

In der Tabelle der Western Conference der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind die Mavericks Vorletzter vor den noch sieglosen New Orleans Pelicans. Die nächste Partie bestreitet der Champion von 2011 am Dienstag gegen die Los Angeles Lakers.