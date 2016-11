Palicka fehlt den Löwen

Mannheim. Verletzungsschock für die Rhein-Neckar Löwen: Der Handball-Bundesligist muss voraussichtlich sechs Wochen auf Torwart Andreas Palicka verzichten. Der Schwede unterzog sich gestern in einer Heidelberger Klinik einem Eingriff am Meniskus. Für ihn rückt Lukas Bauer aus dem Drittliga-Kader ins Team.

Doch auch ohne Palicka eröffnen sich den Badenern in der Champions League unverhoffte Perspektiven. Nach gutem Start trotz einiger durchwachsener Auftritte kämpft die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen um den Gruppensieg, den auch das mazedonische Star-Ensemble von Vardar Skopje ins Visier genommen hat. Heute (19 Uhr) treffen beide Teams in der Frankfurter Fraport-Arena aufeinander. "Wir bekommen es mit einer der besten Mannschaften Europas zu tun", sagt Jacobsen mit Blick auf den Kader des Kontrahenten.

Skopje startete mit vier Siegen in diese Champions-League-Saison, kassierte dann aber eine überraschende Niederlage beim zuvor punktlosen kroatischen Meister HC Zagreb. Mit einem deutlichen 40:34-Erfolg über Titelverteidiger Vive Kielce setzten die Mazedonier zuletzt aber ein fettes Ausrufezeichen. Sie führen die Tabelle mit 10:2 Punkten an, es folgen die Löwen mit 9:3 Zählern - und heute wollen die Badener an ihrem Gegner vorbeiziehen. (Bild: Binder) mast