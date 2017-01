Petkovic voll motiviert

Andrea Petkovic überzeugte im Team mit Alexander Zverev. © epa

Perth. Ein starker Start von Andrea Petkovic ins neue Tennis-Jahr hat nicht zum Auftaktsieg für das deutsche Team beim Hopman Cup gereicht. Beim 1:2 von Petkovic und Alexander Zverev gegen Frankreich sorgte die Darmstädterin mit dem klaren 6:2, 6:1 gegen Kristina Mladenovic zwar für die Führung. Zverev unterlag bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth danach jedoch 5:7, 3:6 gegen Richard Gasquet. Im entscheidenden Mixed mit zwei verkürzten Sätzen verlor das deutsche Duo dann gegen Gasquet und die im Doppel starke Mladenovic 2:4, 1:4.

Trotz der Niederlage gegen die Franzosen zeigte sich Petkovic mit ihrem ersten Auftritt in 2017 sehr zufrieden. "Ich bin richtig motiviert", unterstrich die 29-Jährige. "Ich habe das schon letztes Jahr gesagt, aber die Ergebnisse kamen nicht. Aber ich habe immer noch dieselbe gute Einstellung und bin überzeugt, dass sie irgendwann kommen müssen", sagte Petkovic. Unter der Regie ihres neuen Trainers Sascha Nensel hat die Hessin noch einige Stunden mehr auf dem Platz verbracht und auch mehr Zeit in ihre physische Vorbereitung gesteckt. Das half vier Jahre nach einem Meniskusriss an gleicher Stelle. dpa