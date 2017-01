Problem jetzt im Griff

Rouen. Der Deutsche Handballbund hat trotz der gravierenden Probleme am Freitag ein positives Fazit der Internet-Übertragung des ersten deutschen WM-Spiels gezogen. Über 600 000 Leute hätten sich bewusst dafür entschieden, beim ersten Spiel gegen Ungarn (27:23) einzuschalten, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. "Das ist mehr als manche Ballsportart, die bei ARD oder ZDF gezeigt wurde." Nach dem mehr als 15 Minuten dauernden Bildausfall während der ersten Halbzeit hofft Hanning, dass der Rechtevergeber "beIN Sports das Problem in den Griff bekommt und dass das nicht noch mal passiert".

Rechtevergeber war schuld

In den sozialen Netzwerken sorgte der Blackout für sehr viel Unmut. "Nach unseren bisherigen Informationen waren der Grund des temporären Ausfall keine Serverprobleme oder der hohe Ansturm der Fans, sondern eine Unterbrechung des Livestreams durch den Rechtevergeber", so ein DKB-Sprecher. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir alle weiteren Spielen störungsfrei übertragen können." Am Sonntagnachmittag gab es beim Stream des zweiten Gruppenspiels gegen Chile keine Probleme.

Im Free-TV wird die WM in Deutschland nicht live übertragen. Die exklusiven Live-Rechte für den deutschen Markt besitzt die DKB, der diese über deutsche Agenturen vom Rechtevergeber beIN Media Group erworben hat. sko/dpa