RB Leipzig ist nun erster Bayern-Verfolger

Handball: Der Coup von Kielce

Diese Handball-Festung ist eigentlich uneinnehmbar. Die Hala Legionow, sie steht ganz unscheinbar in einem Wohngebiet, sie ist das Zuhause von Champions-League-Sieger KS Vive Tauron Kielce - und in dieser europaweit gefürchteten Arena 180 Kilometer südlich von Warschau war auch am Sonntagabend… [mehr]