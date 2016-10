Reedie soll zurücktreten

Pokal-Achtelfinale: Löwen gewinnen 29:23 gegen HC Erlangen

Nürnberg. Das Final Four in Hamburg, die Endrunde in der Hansestadt - sie ist für die Rhein-Neckar Löwen nur noch einen Schritt entfernt. Der deutsche Handball-Meister gewann gestern Abend sein Pokal-Achtelfinale beim Bundesligarivalen HC Erlangen dank eines überragenden Rückraums und einer starken… [mehr]