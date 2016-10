Schalke gegen Gladbach unter Druck: «Wollen da unten raus»

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke 04 will mit dem Schwung aus der Europa League auch in der Fußball-Bundesliga punkten.

«Wir haben uns diese Drucksituation selbst eingebrockt und müssen mit einem Sieg gegen die Borussia den Turnaround schaffen», sagte Schalke-Trainer Markus Weinzierl vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach.

Schalke hatte die bisherigen fünf Saisonspiele in der Bundesliga alle verloren und ist vor dem 6. Spieltag Tabellenschlusslicht. Der Revierclub konnte durch den 3:1-Erfolg im Europapokal am Donnerstag gegen RB Salzburg allerdings Selbstvertrauen sammeln. «Die Mannschaft will sich nun auch unbedingt ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga holen. Wir wollen da unten raus», meinte Weinzierl. Er muss wohl erneut auf Angreifer Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Der Niederländer fehlte bereits gegen Salzburg wegen einer Erkältung.

Deutlich besser lief es bisher in der Bundesliga bei den Gladbachern, die jedoch diese Saison noch ohne Auswärtssieg sind und in der Champions League am Mittwoch gegen Barcelona bereits die zweite Niederlage hinnehmen mussten.

Die Borussia kennt die Situation beim West-Rivalen: In der Vorsaion verlor der Club vom Niederrhein ebenfalls die ersten fünf Bundesligapartien und schaffte erst nach dem Rücktritt des damaligen Trainers Lucien Favre die Wende. «Wir wissen, wie sich die Schalker fühlen», sagte Borussia-Keeper Yann Sommer. «Das wird für uns eine große Herausforderung», erklärte Sportdirektor Max Eberl. Die Gäste müssen ohne ihren verletzten Regisseurs Raffael antreten.

Voraussichtliche Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Geis, Bentaleb - Goretzka, Meyer, Choupo-Moting - Embolo

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Korb - Kramer, Dahoud - Johnson, Wendt - Stindl - Hazard, Hahn

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)