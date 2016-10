Schmidt sieht wieder Rot - DFB kündigt Sanktion an

Sport allgemein

Austin (dpa) - Möge die Show beginnen. Nico Rosberg will sich beim Großen Preis der USA nicht mit Platz zwei zufrieden geben. Der Spitzenreiter in der Formel-1-Weltmeisterschaft will weiter attackieren. Und aus leidvoller eigener Erfahrung weiß er nur allzugut, wie das auf dem Kurs in Austin am… [mehr]