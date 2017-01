Julia Görges gewann gegen die Dänin in drei Sätzen 1:6, 6:3, 6:4. Foto: Facundo Arrizabalaga

WTA-Turnier in Neuseeland

Auckland (dpa) - Julia Görges hat beim Tennis-Turnier in Auckland die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki bezwungen und das Halbfinale erreicht. Die Bad Oldesloerin gewann gegen die Dänin in drei Sätzen 1:6, 6:3, 6:4.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die 28-Jährige nun auf die Kroatin Ana Konjuh. Die WTA-Veranstaltung in Neuseeland ist mit knapp 227 000 Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne beginnen.