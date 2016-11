Sieglose Ingolstädter trennen sich von Trainer Kauczinski

Interview mit Ex-Adler vor Deutschland Cup

Für Felix Brückmann läuft die Eishockey-Saison richtig gut, wie er im Interview bestätigt. Der ehemalige Torhüter der Mannheimer Adler belegt mit Wolfsburg in der DEL den dritten Tabellenplatz, zudem hat Bundestrainer Marco Sturm den 25-Jährigen für den Deutschland Cup am Wochenende in Augsburg… [mehr]