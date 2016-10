Skandinavischer Stolperstein

Ola Lindgren trainierte auch schon die Rhein-Neckar Löwen. © dpa

Mannheim. Ein Remis in Szeged, ein Zittersieg gegen Celje und eine nicht eingeplante Niederlage bei Meshkov Brest in Weißrussland - die Rhein-Neckar Löwen werden sich in der Handball-Champions-League noch kräftig steigern müssen, wenn sie wie geplant so lange wie möglich um einen der ersten beiden Plätze mitspielen wollen. Die nächste Gelegenheit, wieder für ein positives Punkteverhältnis zu sorgen, bietet sich für den deutschen Meister bereits heute Abend (18.30 Uhr/live bei Sky), wenn es in der Frankfurter Fraport-Arena gegen den schwedischen Titelträger IFK Kristianstad geht.

Die Badener dürften gewarnt sein, schon in der vergangenen Saison erwies sich die Mannschaft um den ehemaligen Löwen-Trainer Ola Lindgren schließlich als Stolperstein. 29:32 hieß es vor fast einem Jahr im Auswärtsspiel. "Jetzt müssen wir ihnen von Beginn an zeigen, dass das eine einmalige Angelegenheit war", hat auch Löwen-Torwart Mikael Appelgren den vermeidbaren Ausrutscher gegen seine Landsleute nicht vergessen.

Ansonsten hat der Keeper eine hohe Meinung von IFK und der Arbeit Lindgrens, der nach über 50 Jahren Durststrecke nun schon den zweiten nationalen Titel in Folge feiern durfte. "Kristianstad ist in Schweden sicher die Mannschaft mit dem größten Potenzial", blickt Appelgren etwa auf die Zuschauerzahlen und die Infrastruktur.

Die Skandinavier, die im vergangenen Jahr nach der Gruppenphase ausschieden, nehmen nun den nächsten Anlauf Richtung Achtelfinale und haben bislang einmal gewonnen. IFK musste allerdings acht Spieler ziehen lassen. So verließen etwa die Leistungsträger Kristian Björnsen, Anton Lindskog (beide Wetzlar) und Christian O'Sullivan (Magdeburg) die Schweden Richtung Bundesliga, ein Sextett frischte den Kader wieder auf. Vor allem auf den wurfgewaltigen Philip Henningsson (IFK Ystad) werden die Löwen achten müssen.

"Ich schätze Kristianstad etwas schwächer als im Vorjahr ein. Das Team muss sich noch finden", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, betont aber zugleich: "In der Königsklasse gibt es keine schlechten Mannschaften."