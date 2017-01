Spektakel mit Schattenseiten

Aaron Rodgers, der Spielmacher der Green Bay Packers (hier im Achtelfinale gegen die New York Giants) hofft auf den Sprung ins Finale. © dpa

Mannheim. Martialisch, machohaft und mörderisch: American Football gehört zu den am kontroversesten diskutierten Sportarten. Das war schon immer so, vor allem dann, wenn das Spiel in die Play-offs und damit in seine heiße Phase ging. Je näher das Finale - der Super Bowl, das größte singuläre Sportereignis der Welt - rückt, desto mehr geraten auch die Schattenseiten ins Rampenlicht. So auch in dieser Saison, in dieser Woche, wenige Tage bevor sich entscheidet, wer es dieses Jahr ins Endspiel schafft. Doch während sich sportlich die üblichen Verdächtigen durchzusetzen scheinen, riecht es rund um das Spiel kräftig nach Veränderung.

Der Amerikaner liebste Sportart schwächelt. Nicht auf dem Platz. Da geht es so rabiat wie immer zu, wenn 150-Kilo-Kolosse aufeinanderprallen und um jeden Zentimeter kämpfen, als ginge es um Leben und Tod. Der Wandel greift rings um das Spielfeld um sich. Alles begann vor einigen Jahren, als der Begriff Dementia pugilistica in NFL-Kreisen die Runde machte. Das sogenannte Boxer-Syndrom beschreibt irreparable Hirnschäden infolge häufiger und heftiger Schläge auf den Kopf. Etwas, das eben nicht nur zum täglichen Brot der Faustkämpfer, sondern auch von Footballspielern gehört - und kaum absehbare Folgen für die ganze Sportart haben wird.

Klage wegen Hirnschäden

Der Weg zum Super Bowl Im Rennen um die begehrteste Trophäe der Sportart befinden sich derzeit noch vier Teams. Im Halbfinale, den beiden sogenannten Championship Games, stehen sich am Wochenende die Green Bay Packers und die Atlanta Falcons sowie die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots gegenüber. Die Sieger der beiden Partien treffen im Super Bowl Nummer 51 am frühen Abend des 5. Februar (Ortszeit) in Houston (Texas) aufeinander. Die Patriots mit dem vierfachen Champion Tom Brady als Spielmacher gelten als Favorit. Zuletzt in den Play-offs präsentierten sich aber vor allem die Falcons in überragender Form. Die Packers und Steelers hingegen verfügen in der Offensive über herausragende Einzelspieler, die jede Partie entscheiden können. Die Spiele inklusive Super Bowl (Nacht von 5. auf 6. Februar) werden live von Sat.1 übertragen, das sich bei den Einschaltquoten auf eine stetig wachsende Fangemeinde in Deutschland verlassen kann. rüo

Im Jahr 2013 zahlte die den Profi-Football in den USA organisierende National Football League (NFL) fast 800 Millionen Euro an die Familien ehemaliger Berufsspieler. 18 000 (!) von ihnen hatten geklagt und nachweisen können, Hirnschäden von der Ausübung ihres Sports davongetragen zu haben. In der Folge verschärfte man die Regeln, zum Schutz der Spieler werden harte Fouls härter geahndet. Wer eine Gehirnerschütterung erleidet, muss mindestens ein Spiel aussetzen. In der Jugendarbeit wird darauf geachtet, die Nachwuchsspieler für das Thema zu sensibilisieren.

Und dennoch wenden sich viele von ihrem einst geliebten Sport ab. Mütter verbieten ihren Kindern, Football zu spielen. Björn Werner, einer der besten deutschen NFL-Spieler, musste gerade seine Karriere wegen Knieproblemen beenden - mit 26. Er sagt: "Die NFL frisst ihre Spieler." Ganze Familien kehren mittlerweile dem Spiel mit dem Ei den Rücken - und das nicht nur wegen der immensen Verletzungsgefahr. Im Jahr 2014 erschütterte eine bis dato nie dagewesene Häufung von Fällen häuslicher Gewalt die NFL. Dabei sind es nicht irgendwelche Spieler, über die herauskommt, dass sie ihre Frauen und Kinder schlagen. Unter anderem sind Ray Rice und Adrian Peterson unter den Missetätern - zwei der größten Stars der Liga.

Es sind diese Skandale, die den Ruf des American Football per se schädigen. Ähnlich schwer dürfte aber auch der Umgang mit diesen wiegen. Im Falle der Hirnschäden wurden die Probleme solange heruntergespielt, bis medizinisch einwandfreie Belege vorlagen. Im Falle der Skandale werden Spieler suspendiert, um nach einer gewissen, oftmals lächerlich kurzen Zeitspanne wieder ins Team zu rücken - als wäre niemals etwas passiert.

Viele Fälle häuslicher Gewalt

Und so bleibt es nicht aus, dass auch nun, in der finalen Phase der Saison, ein Mann wie Ben Roethlisberger in den Fokus rückt. Der "Big Ben" genannte Star-Spielmacher hat seine Pittsburgh Steelers ins Halbfinale geführt und durchaus Chancen, seinen dritten Super-Bowl-Triumph anzusteuern. Dass er zweimal wegen Vergewaltigung angeklagt war und in einem Fall mit einer außergerichtlichen Einigung davonkam, ist die Schattenseite dieses Mannes.

Eine Seite, die gerade dieser Tage wieder ins Rampenlicht rückt, genauso wie der Zuschauerrückgang, der die gigantische Milliarden-Dollar-Maschinerie NFL noch sehr empfindlich treffen könnte.

Deswegen reden nun auch alle jetzt nur über den Sport - und freuen sich natürlich über solche Geschichten wie die von Aaron Rodgers. Der wegen seiner Wurfstärke wahlweise als Revolverheld oder Houdini bezeichnete Spielmacher der Green Bay Packers hat seine Mannschaft gerade wieder ins Halbfinale geführt, gilt als grundsympathisch, bodenständig, volksnah. Von allen noch im Rennen befindlichen Teams hat Rodgers mit seinen Packers die eindrucksvollste Serie der vergangenen Wochen hingelegt. Sein Triumph wäre aus NFL-Sicht eine der schönsten, weil unbefleckten Stories. Doch auch hier kriselt die Beziehung mit Schauspielerin Olivia Munn (u.a. "X-Men"). Die NFL scheint wahrlich nicht mehr zur Ruhe zu kommen.