Manchester (dpa) - Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City ist abgesagt worden. Starker Regen und ein regelrechtes Unwetter machten eine Austragung des Spiels am Dienstagabend in Manchester unmöglich.

Das Spiel soll laut Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof wahrscheinlich am folgenden Tag nachgeholt werden. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gibt es dazu vorerst nicht.

Gegen 19.00 Uhr MESZ hatte in Manchester starker Regen eingesetzt. Zum geplanten Spielbeginn um 20.45 Uhr hatte sich das Wetter wieder ein wenig gebessert. Schließlich wurde das Spiel aber wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, weil Straßen und U-Bahn-Stationen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, teilte Bonhof mit.