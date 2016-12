Spitzensportreform ist da, der Fahrplan fehlt

Heidelberg. Enthusiasmus sieht anders aus. Auf der DOSB-Mitgliederversammlung am Wochenende in Magdeburg wurde mit der Leistungssportreform über eines der bedeutendsten Projekte des Deutschen Olympischen Sportbundes abgestimmt. Und bei einer Zustimmung von 98,6 Prozent für die "epochale Entscheidung" sollte man davon ausgehen, dass die Vertreter der Spitzensportverbände voller Elan an die kommenden Aufgaben herangehen.

Von Aufbruchsstimmung war bei den Sportfunktionären wenig bis gar nichts zu spüren. Von vielen wurde die mangelhafte Kommunikation zwischen DOSB-Spitze und den Verbänden kritisiert. "Mich hat gestört, dass keine Diskussion aufgekommen ist", erklärte Hanns-Michael Hölz, Präsident des Snowboard Verbandes, im Gespräch mit dieser Zeitung. Der 65-Jährige ist neben seiner ehrenamtlichen Verbandstätigkeit auch Präsident des Olymiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg und somit in zweifacher Hinsicht von der Reform betroffen. Angesichts der Tragweite der Entscheidung hätte sich Hölz eine konstruktive Aussprache gewünscht, um eventuell Verbesserungen in die Vorlage einzuarbeiten. "Wir müssen beispielsweise jetzt klären, wie die Gespräche über die PotAS-Kommission oder die Finanzgespräche laufen", erklärte Hölz. PotAS steht für das Potenzialanalyse-System, nach dessen Auswertung die Sportverbände in drei Gruppen eingeteilt werden, von Top-Förderung bis zur minimalen Basis-Unterstützung.

Ein Teil der Reform war auch eine Neustrukturierung der Olympiastützpunkte (OSP). Nach dem Wochenende ist klar, der OSP in Heidelberg kommt ungeschoren davon. Für alle vier Stützpunkte in Baden-Württemberg übernimmt der Landessportverband die Trägerschaft. "Da der LSV auch bislang schon bei uns an Bord war, ändert sich für uns nicht viel", erklärte OSP-Leiter Daniel Strigel auf Nachfrage. "Letztlich ist die Reform sogar eine Stärkung des OSP. Die theoretischen negativen Folgen bei einer Zentralisierung sehe ich nicht, sondern nur positive Effekte", sagte der frühere Weltklassefechter aus Mannheim.

Seine ehemaligen Disziplinkollegen hoffen darauf, dass sich für ihre Arbeit nicht all zu viel ändert. "Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir hinlaufen", verriet Sven Ressel vom Deutschen Fechterbund (DFeB). Sorgenkind, was die baden-württembergischen Olympiastützpunkte angeht, ist der Kleinste in Tauberbischofsheim. "Wir wollen den Standort stärken und dort unter anderem die Trainingswissenschaft erhöhen. Es ist jetzt wichtig, dass DOSB, Bund und DFeB zusammenkommen", sagte Ressel.

Immerhin gab es im Hinblick auf die OSP und der angegliederten Bundesstützpunkte eine gute Nachricht aus Magdeburg. "In Baden-Württemberg gibt es 29 Bundesstützpunkte und nur der für die Wasserballer wird nicht weitergeführt", berichtete Strigel. "Wenn der DOSB, die Spitzensportverbände und das Bundesinnenministerium eine solche Entscheidung treffen, ist das ein Zeichen dafür, dass im Land gute Arbeit geleistet wird", freute sich Strigel. Der 41-Jährige geht trotz der im kommenden Jahr beginnenden Reform davon aus, "dass sie uns in unserer täglichen Arbeit nicht so stark berührt, wie sie es für die Verbände tun wird". Deren Vertreter wissen tatsächlich noch nicht, wie es weitergeht. "Konkrete Termine wurden in Magdeburg nicht festgelegt", bestätigte Hanns-Michael Hölz.