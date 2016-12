Sportfunktionäre: Zu viel Zeitdruck, zu wenig Geld

Heidelberg. Diskutiert wurde zwei Jahre lang, heute soll in Magdeburg auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eine umfassende und grundlegende Reform der Spitzensportförderung beschlossen werden. Hanns-Michael Hölz, Präsident des Snowboard-Verbandes und Präsident des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar, befürwortet zwar eine Neustrukturierung der staatlichen Unterstützung, für die Bundesinnenminister Thomas de Maizière verantwortlich ist. Hölz, der frühere Managing Director der Deutschen Bank, weist jedoch auf einige schwerwiegende Probleme hin.

Schwierigkeiten sieht der 65-Jährige schon im formalen Bereich: "Das Parlament des deutschen Sports soll über ein Konzept abstimmen, obwohl bislang meines Wissens kein formulierter Entscheidungsantrag vorliegt. Außerdem stimmen alle Verbände ab, obwohl es um den olympischen Spitzensport geht, also auch DOSB-Mitglieder, die nicht von der Leistungssportreform betroffen sind."

Hölz moniert zudem die fehlende Zeit, um zu beraten: "Ich konnte verstehen, dass der Bundesinnenminister nicht wollte, dass während der Diskussionsphase diese Reform zerredet wird. Aber jetzt liegen die Ergebnisse vor. Warum nutzt man nicht jetzt die Chance zu diskutieren? Das muss das Ziel sein und nicht ein diskussionsfreies ,Abnicken' unter Zeitdruck", fordert er.

Reform-Zeitplan Stimmt die Mitgliederversammlung des DOSB für die Reform, dürfte sich der Deutsche Bundestag im Frühjahr mit den Ergebnissen befassen. Das Parlament ist formell dafür zuständig, dem DOSB die 167,1 Millionen Euro Fördermittel zu bewilligen. Der Löwenanteil findet sich im Haushalt des Bundesinnenministers Thomas de Maizière wieder. 2017 und 2018 sollen Übergangsjahre sein, ab 2019 soll die Reform voll greifen.

Hauptkritikpunkt ist jedoch, dass der Staat nach der Reform zu großen Einfluss auf die Vergabe der Fördergelder besitzt. "Ich fürchte die Entmachtung der Fachkompetenz, der Verantwortung der demokratisch legitimierten Verbandsvertreter zugunsten politischer Entscheidungsträger", sagt der Heidelberger. "Ich wehre mich nicht gegen transparente Analysen. Die machen wir doch schon die ganze Zeit. Wogegen ich mich wehre, ist, dass ich bei der Analyse nicht mitreden darf."

Vor allem PotAS, das neue Potenzialanalyse-System, und die Bewertung der ermittelten Ergebnisse ist dem Snowboard-Präsidenten ein Dorn im Auge. "Wir wissen nicht, wie die PotAS-Daten miteinander verknüpft und gewertet werden", fehlt ihm im Daten-Wust die Überprüfbarkeit. "Mir stellt sich außerdem die Frage, welche Personen in der PotAS-Kommission sitzen. Zwei werden vom Sport berufen, zwei vom Bundesinnenministerium. Ich möchte da als Vertreter eines Sportverbandes mitbestimmen können."

Diese Kommission ist mitverantwortlich dafür, welchem der drei Cluster (Fördertöpfe) ein Sportverband zugeordnet wird. "Ich sehe bei der Clustereinteilung die Gefahr, dass ich aus dem schlechtesten Cluster nicht wieder herauskommen kann, weil mir die finanziellen Mittel fehlen", warnt Hölz und ergänzt: "Welcher Sponsor gibt Geld für eine Sportart, die den Makel hat, vom Bundesinnenministerium nicht mehr gefördert zu werden?" Dabei ist es nach Ansicht des 65-Jährigen unabdingbar, dass die Mittel für die Spitzensportförderung in Zukunft aufgestockt werden. "Ohne essenziell mehr Geld können wir an der Spitze nicht mithalten."

Wäre die Reform schon früher gekommen, hätte dies beispielsweise bei den Ringern zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. "Das ist ein gutes Beispiel, wie wichtig die breite Förderung ist. Vor wenigen Jahren stand diese ur-olympische Sportart vor dem Aus, weil es hieß, sie würde von zu wenigen Nationen betrieben und die mediale Aufmerksamkeit sei zu gering", erinnert Hölz. "Hätten wir daraufhin die Förderung zurückgefahren, hätten wir uns jetzt beispielsweise nicht über die Bronzemedaille von Denis Kudla freuen können", sagt der OSP-Präsident über einen seiner Trainingsgäste: "Trotz des Erfolges finde ich, dass es bei der Sportförderung nicht um - sagen wir es ökonomisch - die Verzinsung des eingesetzten Kapitals gehen sollte."

Denn trotz aller Beteuerungen des Innenministers sieht Hölz weiter die Gefahr, dass Medaillen zu sehr im Mittelpunkt stehen und nicht die breite Talentförderung. "Natürlich sind Medaillen die ,Währung im Leistungssport', aber sich alleine an den Medaillen zu orientieren, ist nicht sinnvoll", warnt er und regt nicht zum ersten Mal an, den Sport im Grundgesetz zu verankern. "Das wäre wichtig. In keinem anderen Bereich wird die Förderung so konditioniert wie im Sport. Im Kulturbereich fragt doch auch niemand die Opernbesucher, ob sie mit der Aufführung zufrieden waren, so dass das Haus weiterhin unterstützt wird", zieht der Verbandsboss einen griffigen Vergleich.