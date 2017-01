Starke Petkovic reicht deutschem Team bei Hopman Cup nicht

Perth (dpa) - Ein starker Start von Andrea Petkovic ins neue Tennis-Jahr hat nicht zum Auftaktsieg für das deutsche Team beim Hopman Cup gereicht.

Beim 1:2 von Petkovic und Alexander Zverev gegen Frankreich sorgte die Darmstädterin mit dem klaren 6:2, 6:1 gegen Kristina Mladenovic zwar für die Führung. Zverev unterlag bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth danach jedoch 5:7, 3:6 gegen Richard Gasquet. Im entscheidenden Mixed mit zwei verkürzten Sätzen verlor das deutsche Duo dann gegen Gasquet und die im Doppel starke Mladenovic 2:4, 1:4.

Zweiter deutscher Gruppengegner ist am Mittwoch die Schweiz mit Roger Federer und Belinda Bencic, am Freitag geht es gegen das britische Team mit Dan Evans und Heather Watson.

Trotz der Niederlage gegen die Franzosen zeigte sich Petkovic mit ihrem ersten Auftritt in 2017 sehr zufrieden. Nach nur einer Stunde stand der fünfte Erfolg im fünften Vergleich gegen Mladenovic fest. In der vorigen Saison war die einstige Top-10-Spielerin aus den besten 50 der Weltrangliste herausgefallen.

«Ich bin richtig motiviert», unterstrich die 29-Jährige. «Ich habe das schon letztes Jahr gesagt, aber die Ergebnisse kamen nicht. Aber ich habe immer noch die selbe gute Einstellung und bin überzeugt, dass sie irgendwann kommen müssen», sagte Petkovic. Unter der Regie ihres neuen Trainers Sascha Nensel hat die Hessin nach eigenen Worten noch einige Stunden mehr auf dem Platz verbracht und auch mehr Zeit in ihre physische Vorbereitung gesteckt.

Das half vier Jahre nach einem Meniskusriss an gleicher Stelle zumindest im ersten Match der neuen Saison. Auf Weihnachten im Kreise der Familie hatte Petkovic verzichtet. Zwei Wochen vor den Australian Open verbrachte sie die Festtage an gleicher Stelle in Melbourne, schaute die US-Comedyserie Seinfeld und aß Burger. «Es war nicht so schlimm, wie Ihr denkt», sagte Petkovic gewohnt launig.