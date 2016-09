Struff lässt Steine purzeln

"Ich habe als Kind immer davon geträumt, in so einer Situation gefeiert zu werden." Jan-Lennard Struff durfte stolz auf seine Leistung sein.

Berlin. Als der erste Abstieg seit 13 Jahren auf den allerletzten Drücker abgewendet war, ließ sich das deutsche Davis-Cup-Team ausgelassen feiern. Mit einer riesigen schwarz-rot-goldenen Fahne in den Händen applaudierte die erleichterte Mannschaft um Retter Jan-Lennard Struff dem Berliner Publikum und bejubelte den Verbleib in der Weltgruppe. Struff (Warstein) holte mit einem am Ende klaren 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 gegen Hubert Hurkacz im finalen Match gegen Polen den erlösenden Punkt zum 3:2.

"Wir haben alles gegeben, es hat geklappt. Ich habe als Kind immer davon geträumt, in so einer Situation gefeiert zu werden. Das ist Wahnsinn", sagte Struff, der nach seiner nervenstarken Leistung auch Lob von Kapitän Michael Kohlmann bekam. "Er hat das gut durchgezogen, war aktiver und hat das Spiel an sich gerissen. Jetzt kann er sehr, sehr stolz auf sich sein", betonte Kohlmann.

Der Weltranglisten-67. Struff hatte bereits am Freitag sein erstes Einzel gegen Kamil Majchrzak gewonnen und wurde für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) gegen Außenseiter Polen zum Helden. Zuvor hatten Florian Mayer (Bayreuth) mit einer deutlichen Niederlage gegen Außenseiter Majchrzak (2:6, 6:4, 2:6, 3:6) und am Samstag das Doppel Daniel Brands/Daniel Masur (Deggendorf/München) gegen Marcin Matkowski/Lukasz Kubot eine Entscheidung verpasst.

Mayer nie mehr im Davis Cup

Deutschland kam vor 2700 Zuschauern im Steffi-Graf-Stadion mit einem blauen Auge davon und spielt auch 2017 in der attraktiven Weltgruppe der besten 16 Nationen. Der letzte von insgesamt zwei Abstiegen erfolgte 2003 gegen Weißrussland, den letzten von drei Titeln gab es 1993 nach einem 4:1 gegen Australien.

Der 42-jährige Kohlmann wird die Mannschaft auch künftig betreuen, sein Vertrag wurde für das kommende Jahr verlängert. Das bestätigte Verbandspräsident Ulrich Klaus noch am gestern Nachmittag. Kohlmann ist seit Februar 2015 für das Team verantwortlich und geht 2017 in sein drittes Jahr in diesem Amt.

Mayer, der sein erstes Einzel gewann, wird hingegen nie wieder im Davis Cup spielen. "Ich mache den Weg frei für die jüngere Generation. Dieses Wochenende hat mir gezeigt, dass es eine brutale Belastung für mich ist", sagte der 32-Jährige. sid