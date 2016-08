Superstars mit neuem Antrieb

Alle Bilder anzeigen Unmittelbar nach dem Olympia-Sieg legte Neymar die Kapitänsbinde ab. © dpa Lionel Messi ist nach seinem Rücktritt vom Rücktritt wieder zurück im Kreis der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft. © dpa

Belo Horizonte. Lionel Messi erklärte den Rücktritt vom Rücktritt, Neymar legte dagegen nach Olympia-Gold in Rio die Kapitänsbinde ab: Die Protagonisten des südamerikanischen Fußballs sind bei der Fortsetzung der Eliminatorias zur WM-Endrunde 2018 die gleichen, aber doch irgendwie anders. Und nicht nur deshalb setzen Argentinien und Brasilien auf halbem Weg Richtung Russland alles auf Anfang.

Auf der Trainerbank des Vize-Weltmeisters feiert Edgardo Bauza am Donnerstag Premiere. Die Seleçao hört nun auf Chefcoach Adenor Leonardo Bacchi, den sie daheim Tite (sprich tschi-tschi) nennen. Beide zeichnet die gleiche Taktikdenke aus: defensiv hermetisch abgeriegelt, offensiv auf einstudierte Standards und vor allem individuelle Lichtblicke vertrauend.

Kaum Vorbereitung möglich

An Letztgenannte klammern sich Bauza und Tite bei ihren Debüts nach dürftigen drei Trainingstagen. An Messi, der seinen Nationalelf-Rücktritt aus Frust über die Endspiel-Niederlage Ende Juni bei der Copa América in den USA, seiner vierten Finalschlappe mit den Gauchos, schnell widerrief. An Neymar, der einem fünfmaligen WM-Champion vor wenigen Tagen endlich das ersehnte Olympiagold im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro schenkte, aber am Druck des Führenmüssens fast zerbrach.

"Es gibt viele Dinge, die im argentinischen Fußball in Ordnung gebracht werden müssen, aber ich mache das lieber von innen als durch Kritik von außen", äußerte Messi vor geraumer Zeit. Da war der im Team ungeliebte Trainer Gerardo Martino längst Geschichte. Und während Messi seitdem schweigt, begrüßte einer, der den fünfmaligen Weltfußballer Tag für Tag beim FC Barcelona erlebt, dessen Umdenken. "Leo hat die richtige Entscheidung getroffen", betonte Javier Mascherano und gestand: "Wenn er nicht kommt, denkt man schon mal darüber nach, warum soll ich noch kommen."

Messi reiste zwar mit Adduktorenproblemen an, soll aber - wenn es irgendwie geht - spielen. Der "Clasico del Río de la Plata" gegen die Urus in Mendoza verdient diesmal angesichts von fast 1100 km Entfernung vom Silberfluss seinen Namen eigentlich nicht. Aber beim Gastspiel des Eliminatorias-Spitzenreiters Uruguay (13 Punkte) gegen den Tabellendritten (11) bringt allein die Tabellensituation genügend Brisanz mit. Da nur die ersten Vier in Südamerika und eventuell der Fünfte über den Umweg Play-offs gegen einen Ozeanienvertreter das Ticket nach Russland lösen, steht Brasilien (9) als Sechster beim Tabellenzweiten Ecuador (13) in Quito, wo es seit 33 Jahren keinen Sieg mehr gab, schon mehr unter Zugzwang.

"Brasilien will, braucht und schafft die Teilnahme an der WM. Aber zuvor müssen wir die Dinge mit Freude, Vergnügen, Zufriedenheit und Stolz machen", betonte Tite, der 2012 mit dem SC Corinthians aus Sao Paulo als letzter Südamerikaner mit dem FC Chelsea einen europäischen Topklub bei der Klub-WM ausstach. Diese Botschaft richtet sich vor allem an Neymar, der nur wenige Minuten nach dem entscheidenden Elfmeter im olympischen Finale gegen Deutschland die Kapitänsbinde wie von einer Last befreit ablegte. Tite plant bei der Spielführerrolle die Rotation. "Wenn wir Freude teilen, müssen wir auch Verantwortung teilen", betonte der 55 Jahre alte Nachfolger von Dunga, der bei der Copa America in der Vorrunde kläglich gescheitert war.

Am siebten Spieltag der Eliminatorias feiern zwei weitere Trainer Premiere: Francisco Arce bei Paraguay. Und bei Bolivien debütiert Angel Hoyos gegen Peru.