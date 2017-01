Töchter bringen Federers Pokal auf Hochglanz

Roger Federers Pokal musste einiges mitmachen: Seine Söhne verstauten ihr Spielzeug darin, die Zwillingsschwestern putzten ihn gründlich. © epa

Melbourne. Am Tag nach seiner unvergesslichen Tennis-Show posierte Roger Federer noch einmal mit dem unerwartetsten seiner 18 Grand-Slam-Pokale. Mit dem liebgewonnen Stück im Arm berichtete der Schweizer in einem Park in Melbourne über seine kurze Nacht nach seinem sensationellen Australian-Open-Triumph und seine Gedanken nach dem Aufwachen: "Nachdem ich heute Morgen doch noch eine Stunde geschlafen hatte und aus dem Zimmer ging, dachte ich: Es stimmt wirklich, es war nicht einfach nur ein Traum", sagte Federer.

Mit Freunden und Familie und einem eigenen DJ hatte der 35-Jährige den Endspiel-Erfolg über den Spanier Rafael Nadal gefeiert. "Ich ging nicht mal ins Hotelzimmer, sondern gleich mit der Tennistasche in den Club", verriet er gut gelaunt. Als er gegen 6.30 Uhr zurückkehrte, weckten ihn seine vier Kinder schnell wieder auf. "Die Buben haben gleich ihre Spielsachen in den Pokal reingetan", erzählte Federer lachend. "Und die Mädchen haben angefangen, ihn zu putzen."

Eine bemerkenswerte Reise

Pressestimmen Kronen Zeitung (Österreich): "Was für ein Genie - was für ein Mensch!" Zürcher Tagesanzeiger (Schweiz): "Immer wenn es galt, war er am stärksten. Diese Winner-Mentalität hat ihn zum erfolgreichsten Champion der Grand-Slam-Geschichte werden lassen.... Er spielte in Melbourne vor allem deshalb so gut, weil er gekommen war, um zu spielen, nicht um zu siegen." Basler Zeitung (Schweiz): "Dieser Roger Federer erfindet sich immer wieder neu." Le Figaro (Frankreich): "Er sammelt die Rekorde und kultiviert dabei eine einmalige Anmut, Leichtigkeit und Effizienz. Auf einer Höhe mit Usain Bolt, Michael Phelps oder Lionel Messi."

Auch die Zwillingspaare hätten sicher nichts gegen weitere Pokale des Papa. Seine bemerkenswerte Reise durch das Turnier strahlte auch am Tag danach aus Melbourne noch in die Sportwelt. Niemand mag sich vorstellen, dass der Grand-Slam-Rekordsieger und der diesmal tief enttäuschte Nadal die Schläger eines Tages aus der Hand legen werden.

Als "Genius" zeichnete Boris Becker Federer aus. Sprintstar Usain Bolt gratulierte via Twitter ebenso wie die Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Philipp Lahm, Mesut Özil Toni Kroos und Lukas Podolski - und auch Golf-Legende Jack Nicklaus. "Als großer Fan des Tennis und von Ihnen, hören Sie jetzt nicht auf", beschwor der 77-jährige Amerikaner - selbst Gewinner von 18 Major-Titeln - den 35 Jahre alten Baseler.

Diese Bedenken zerstreute Federer wenige Stunden nach dem nie erwarteten Triumph. Er wolle auch 2018 in Melbourne sein. "Ich hoffe natürlich, dass ich im nächsten Jahr zurückkommen kann", betonte die langjährige Nummer eins.

Auf dem Platz hatte er sich nicht so klar geäußert. Federer ist vorsichtig, nachdem er sich nach den vorigen Australian Open beim Baden mit seinen Töchtern einen Meniskusriss zuzog und wegen Beschwerden nach seiner Operation im Juli frühzeitig die vergangene Saison beenden musste. "Du weißt nie, wann dein nächster Grand Slam sein wird, wann du noch einmal eine Möglichkeit auf dieser Bühne bekommst", erklärte Federer. Drei Fünf-Satz-Matches in Melbourne seien nach dem schweren Jahr wenig hilfreich, frühzeitige Leistenbeschwerden im Turnier der Preis für die Rückkehr. Trotzdem: 2018 ist Down Under sein Ziel. Das hoffen auch seine Kollegen. "Danke euch, hört niemals mit dem Tennis auf", bat der Argentinier Juan Martin Del Potro. dpa