U 21 fehlt nur noch kleiner Schritt zur EM

Seinäjoki. Die deutschen U-21-Fußballer bleiben unbeirrt auf ihrem Weg zur Europameisterschaft 2017. Im ersten Pflichtspiel von Trainer Stefan Kuntz (Bild) bezwang die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gestern die Auswahl Finnlands mit 1:0 (1:0) und feierte in Seinäjoki den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel. Die deutschen Talente bauten somit die Tabellenführung in der Gruppe 7 aus und können die EM-Teilnahme mit einem Sieg in der nächsten Partie gegen Russland am 7. Oktober bereits perfekt machen.

Der Bremer Neuzugang Serge Gnabry traf vor nur 2000 Zuschauern mit einem vom finnischen Verteidiger Sauli Väisänen abgefälschten Schuss zum Tor des Tages (41.). "Insgesamt haben wir das Spiel dominiert und zurecht gewonnen. Wir haben sicherlich Sachen, die wir zu kritisieren haben, aber insgesamt bin ich zufrieden", sagte Kuntz.

Das deutsche Team trat selbstbewusst auf und konnte den in der U-21-Altersklasse aufgestellten Rekord von zehn Siegen in Serie einstellen. Es profitierte vom Patzer des Verfolgers Österreich, der sich im Fernduell um den Gruppensieg mit einem 1:1 gegen Russland begnügen musste. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen in der EM-Qualifikation haben die DFB-Talente fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die EM: Die vier besten Zweiten spielen in Play-offs zwei weitere Teilnehmer für die Endrunde aus. Im abschließenden Gruppenspiel am 11. Oktober kommt es in St. Pölten zum direkten Duell zwischen Österreich und Deutschland.

Schwäbe steht im Tor

Nach dem 3:0 im Testspiel am Freitag gegen die Slowakei hatte Kuntz seine Auftaktformation auf drei Positionen geändert. Im Tor erhielt Marvin Schwäbe von Dynamo Dresden das Vertrauen. Zudem rückten die Offensivkräfte Timo Werner (RB Leipzig) nach auskurierter Erkältung und der gegen die Slowakei geschonte Gnabry in die Startelf.

Werner war direkt ein Aktivposten, er scheiterte aber mit der ersten Chance am finnischen Keeper Otso Virtanen. Kurz vor der Pause war der Schlussmann nach Gnabrys durch Väisänen abgefälschten Schuss aber machtlos. (Bild: dpa) dpa