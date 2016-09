Üble Attacke auf Fan-Boot

Mannheim/Mainz. Darauf hätten die Fans der TSG wahrscheinlich genauso verzichten können wie auf den Auftritt ihres Teams in der ersten Hälfte beim 4:4 in Mainz. Sonntagmorgen, 10 Uhr - rund 400 Fans der TSG steigen in das Schiff "River Dreams" am Mannheimer Stephanienufer ein. Eine Viertelstunde später werden diejenigen, die das schöne Wetter auf dem Oberdeck genießen wollten, Opfer einer üblen Fäkalienattacke.

"Wir saßen da und ahnten nichts Böses, als wir unter der Brücke durchgefahren sind", sagte ein TSG-Fan. Es war die erste Brücke auf dem Weg nach Mainz, die Konrad-Adenauer-Brücke, die Mannheim und Ludwigshafen verbindet. Etwa zehn Vermummte gossen Kot und Urin aus Eimern auf das Schiff. Auch die Mannheimer Polizei bestätigte am Nachmittag den Angriff und ermittelt gegen die Unbekannten.

Besonders bitter: Einer der Übeltäter ließ seinen Eimer fallen. Das Gefäß samt des Inhaltes schlug nur äußerst knapp neben einem TSG-Fan auf. Das war lebensgefährlich für die Männer, Frauen und auch Kinder auf dem Schiffsdeck. Womit die Angreifer wahrscheinlich nicht rechneten, war dann aber die Reaktion der TSG-Fans.

Die ähnelte nämlich eher der zweiten Hälfte des abendlichen Spiels. "Unsere Anhänger haben sich die Stimmung nicht nehmen lassen. Respekt und Hut ab, die haben es gut weggesteckt und die Fahrt nach Mainz zu einem tollen Tag gemacht", lobte TSG-Fanbetreuer Michael Pisot und ergänzte: "Vielleicht hat die Aktion unsere Fans nochmals extra motiviert, ihre Mannschaft noch stärker anzufeuern."

Mithilfe des Schiffspersonals wurden das Deck schnell sauber gemacht, die Kleider gewechselt und nach einem Moment der Fassungslosigkeit überwog schnell wieder die gute Laune. Mit Musik, viel Humor und Fangesängen ging die Fahrt in Richtung Mainz ohne weitere Zwischenfälle weiter. Dort halfen dann auch die Mainzer mit, denn sie ließen einige Hoffenheim-Fans erst einmal duschen. tobi