Ullmann in Reihe eins

Mannheim. Der Schock über die schwere Knieverletzung von Marcel Goc wirkt bei den Mannheimer Adlern vor dem heutigen Spiel beim Erzrivalen Eisbären Berlin (19.30 Uhr) nach. "Verkünden zu müssen, dass für ihn die Saison beendet ist, trifft uns alle", machte Cheftrainer Sean Simpson klar, dass das Fehlen von Marcel Goc die Blau-Weiß-Roten schmerzt.

Für Goc wird Christoph Ullmann (Bild) als Mittelstürmer in die erste Reihe zu Luke Adam und Chad Kolarik rücken. "Christoph hat den größten Teil seiner Karriere als Center gespielt. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung", sagte Simpson.

Niki Goc fühlt mit seinen Brüdern

"Marcel war zuletzt sehr gut drauf. Wie ich ihn kenne, wird er alles geben, um hundertprozentig fit wiederzukommen", bedauert Niki Goc das Verletzungspech seiner beiden älteren Brüder, denn auch Sascha Goc von den Schwenninger Wild Wings hat es vor ein paar Wochen erwischt. "Zuerst rutscht Sascha auf einer Matte aus und bricht sich den Arm, dann erwischt es Marcel in Augsburg bei einer Aktion des Gegenspielers, die nicht unvermeidlich schien", versucht Niki Goc das Geschehene trotzdem auszublenden. "Sonst kannst du selbst nicht mehr richtig spielen, und gerade gegen die Eisbären wollen wir die drei Punkte holen", sagte der 30-jährige.

Wieder mit auf dem Eis stand gestern Verteidiger Aaron Johnson. "Für ihn kommt ein Einsatz an diesem Wochenende aber noch zu früh. Gleiches gilt für Jamie Tardif", erklärte Simpson. Tardif kehrte nach seiner Gehirnerschütterung Anfang der Woche zwar ins Training zurück, die erhöhte Belastung konnte er aber nicht mitmachen. Auch David Wolf muss in Berlin zuschauen. Der Stürmer ist nach seiner Disziplinarstrafe in Augsburg gesperrt und fiebert daher dem Heimspiel gegen die Eisbären am Sonntag (16.30 Uhr) entgegen. Im Tor wird heute Drew MacIntyre stehen. and (Bild: Binder)