Unfreiwillige Nervenprobe

New York. Ganz ohne Nervenkitzel ist Angelique Kerber das Leben zu fad. Sie liebt Achterbahnfahrten, schnelle Autos, und träumt vom freien Fall aus einem Flugzeug. Selbst auf dem Tennis-Court braucht sie manchmal Hochspannung, um ihre beste Leistung abzurufen. "Enge Matches gehören einfach zu meiner Spielweise", gab Kerber nach ihrem Zweitrundensieg bei den US Open zu: "Ich muss bis zum Schluss kämpfen und meine Emotionen auf dem Platz lassen."

Beim 6:2, 7:6 (9:7) gegen die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni sorgte die Weltranglistenzweite unfreiwillig selbst für ihre erste Nervenprobe in New York. Kerber führte mit 4:1 im zweiten Durchgang, nur noch wenige Punkte fehlten ihr zum zweiten ungefährdeten Sieg in Serie. Wenige Minuten später hatte sie drei Satzbälle gegen sich - das Match stand plötzlich auf der Kippe, der Traum vom zweiten Grand-Slam-Titel und der Nummer eins der Welt drohte frühzeitig zu platzen.

Jetzt gegen US-Talent Bellis

US Open in Zahlen Männer, 2. Runde: Jack Sock (USA/Nr. 26) - Mischa Zverev (Hamburg) 6:1, 6:1, 6:2, Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) - Jan Vesely (Tschechien) kampflos, Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) - Andreas Seppi (Italien) 6:0, 7:5, 6:1, Ryan Harrison (USA) - Milos Raonic (Kanada/Nr. 5) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5, 6:1, Marin Cilic (Kroatien/7) - Sergej Stachowsky (Ukr) 6:1, 6:2, 6:3, Marcel Granollers (Spanien) - Andy Murray (GB/2) 4:6, 1:6, 4:6. Frauen, 2. Runde: Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) - Mirjana Lucic-Baroni (Kroatien) 6:2, 7:6 (9:7), Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 24) - Andrea Petkovic (Darmstadt) 6:3, 6:2, Carina Witthöft (Hamburg) - Julia Putinzewa (Kasachstan) 6:1, 6:7 (1:7), 6:1, Anastasija Sevastova (Lettland) - Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 3) 7:5, 6:4, Roberta Vinci (Italien/Nr. 7) - Christina McHale 6:1, 6:3, Madison Keys (USA/Nr. 8) - Kayla Day (USA) 6:1, 6:1,

"Ich bin zu passiv geworden, und sie hat die Chance genutzt", erklärte Kerber (28) ihr Konzentrationsloch. Wie gut, dass die Kielerin mit dem Rücken zur Wand in diesem Jahr oft ihr bestes Tennis auspackt, so wie auf dem Weg zum Titel bei den Aus-tralian Open, als sie in der ersten Runde gegen die Japanerin Misaki Doi einen Matchball abgewehrt hatte. Oder wie auf dem Weg ins Wimbledonfinale, als sie vier Chancen ihrer Gegnerin Carina Witthöft auf einen Satzgewinn zunichte machte.

Auch die Erfahrung gegen Lucic-Baroni, davon ist Kerber überzeugt, werde ihr im Turnierverlauf helfen. "Daher war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es noch einmal knapp geworden ist." Außerdem sei ja alles noch einmal gut gegangen. "Ich spiele schon lieber zwei Sätze", sagte Kerber gut gelaunt: "Ich weiß, dass ich in solchen Momenten auf mich schauen und offensiv auf die Bälle gehen muss." Durch zahlreiche Matches über die volle Distanz hatte sie diese Lektion schmerzhaft lernen müssen.

Witthöft ist in ihrer Entwicklung noch nicht so weit, kein Wunder, immerhin ist sie sieben Jahre jünger als Kerber. Die talentierte Hamburgerin verspielte gegen die Kasachin Julia Putinzewa im zweiten Durchgang eine 5:2-Führung, dabei vergab sie drei Matchbälle und ärgerte sich später: "Den Satz habe ich nur im Kopf verloren."

Zwar gewann sie nach 2:44 Stunden - dem bislang längsten Frauenspiel im Turnier - noch mit 6:1, 6:7 (1:7), 6:1, verpulverte jedoch unnötig Kraft, die sie im Drittrundenmatch gegen Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien dringend braucht. Kerber sparte sich dagegen Satz drei und Körner für die wirklich wichtigen Duelle. Am Freitag trifft sie auf die 17-jährige Catherine Bellis aus den USA.

Unterdessen wuchsen Kerbers Chancen auf den Tennis-Thron ohne ihr eigenes Zutun. French-Open-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien, die selbst die Möglichkeit hatte, Serena Williams (USA) an der Spitze der Weltrangliste abzulösen, unterlag in Runde zwei der Lettin Anastasija Sevastova ohne großen Nervenkitzel überraschend deutlich mit 5:7, 4:6. Die Darmstädterin Andrea Petkovic hatte sich zuvor mit einer 3:6, 2:6-Niederlage gegen Belinda Bencic (Schweiz) aus New York verabschiedet.