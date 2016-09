Sport allgemein

Singapur (dpa) - Red-Bull-Youngster Max Verstappen will sich von der teils scharfen Kritik an seiner bisweilen hochriskanten Fahrweise nicht beirren lassen. «Auf der Strecke tue ich, was ich meiner Meinung nach tun muss. Ich fahre einfach Rennen, so wie ich es für richtig halte. Dazu gehört mal ein… [mehr]