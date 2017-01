Viel probiert, vieles passt

Kreisläufer Jannik Kohlbacher zeigte mit vier Treffern seine Offensiv-Qualitäten. © dpa

Krefeld. Er hätte allen Grund, mit dem Schicksal zu hadern, sich über die Ausfälle zu beklagen. Doch Dagur Sigurdsson jammert nicht. Das hat der Handball-Bundestrainer noch nie gemacht. Nicht vor einem Jahr, als ihm vor und während der EM reihenweise Leistungsträger wegbrachen. Und auch nicht vor der in der nächsten Woche beginnenden WM, bei der er ohne die Europameister Steffen Weinhold, Fabian Wiede (beide verletzt), Hendrik Pekeler und Christian Dissinger (beide pausieren) auskommen muss.

Sigurdsson sieht in diesen Ausfällen weniger einen Verlust, sondern eher eine Herausforderung und eine Chance für neues Personal, von dem er sehr viel hält. Sein Credo: Wer in der Bundesliga, der stärksten Liga der Welt, Woche für Woche seinen Mann steht, genügt zwangsläufig höheren Ansprüchen.

Löwe Groetzki bester Torschütze

Zu sehen war das gestern Abend in Krefeld, wo die DHB-Auswahl ihr Testspiel gegen Rumänien deutlich mit 30:21 (17:9) gewann. Gegen den nicht für die WM qualifizierten aber zuletzt in der EM -Qualifikation stark auftrumpfenden Rivalen probierte Sigurdsson viel aus, mit Blick auf das Turnier in Frankreich dürfte insbesondere die Spielmacher-Frage interessant werden. Simon Ernst und Niclas Pieczkowski bekamen die Chance, sich als Nachfolger für den zurückgetretenen Martin Strobel in Stellung zu bringen. Der Vorteil dürfte bei Ernst liegen. "Ich traue ihm das zu", sagte Sigurdsson und lobte den Gummersbacher: "Er spielt eine starke Saison, ist gut in der Abwehr." Als vergebenes WM-Ticket wollte der Bundestrainer das aber nicht verstanden wissen: "Keiner sollte sich zu sicher sein." Zwei Akteure muss Sigurdsson noch aus seinem Kader für die WM streichen, die für die Deutschen am 13. Januar gegen Ungarn beginnt.

Ziemlich sicher dürften dann auch der in Birkenau-Reisen aufgewachsene Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar) und Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen dabei sein. Mit vier Toren bewies Kohlbacher einmal mehr, dass er in der Offensive der beste deutsche Kreisläufer ist. Sogar zwei Treffer mehr erzielte Groetzki, der bester DHB-Torschütze war und auf sich aufmerksam machte, nachdem ihm zuletzt Tobias Reichmann den Rang auf der Rechtsaußenposition abgelaufen hatte. Der Torjäger des polnischen Champions-League-Siegers Vive Kielce fehlte mit muskulären Problemen, was Groetzki nutzte. Acht Würfe, sechs Tore lautete seine Bilanz - mit der er nicht ganz zufrieden war. "Wenn man zwei Bälle verwirft, hätte man auch etwas besser machen können", sagte der Linkshänder und grinste.

Schon beim 17:9 zur Pause war die einseitige Begegnung praktisch entschieden, was die Deutschen allen voran ihrer starken Deckung zu verdanken hatten. Im Mittelblock agierte Abwehrchef Finn Lemke abwechselnd mit Patrick Wiencek, Julius Kühn und Erik Schmidt - alle drei Kombinationen harmonierten prächtig und auch die Abstimmung mit Torwart Silvio Heinevetter (zehn Paraden in Halbzeit eins) passte. Immer wieder zwangen die Deutschen die Rumänen zu Abschlüssen aus ungünstigen Positionen, prompt war Heinevetter zur Stelle und das Umschaltspiel über die Außen Uwe Gensheimer/Groetzki, die jahrelang zusammen bei den Löwen wirbelten, brachte dem Europameister einfache Treffer ein. "Wenn die Abwehr steht, ist für uns alles einfacher", sagte Kai Häfner.

Mit dem, was die DHB-Auswahl vor 7349 Zuschauern im ersten Durchgang zeigte, dürfte Sigurdsson zufrieden gewesen sein. Nach dem Seitenwechsel agierte seine Mannschaft mit der hohen Führung im Rücken allerdings viel zu fahrig und nachlässig. Ballverluste und technische Fehler häuften sich, die Deckung stand längst mehr so kompakt wie vor dem Seitenwechsel. "Man hat gesehen, dass wir den 3. Januar haben", spielte der Bundestrainer darauf an, dass er sich mit seiner Mannschaft noch am Anfang der Vorbereitung befindet. Keine Frage: Der Isländer bewahrt die Ruhe - alles andere wäre auch überraschend gewesen.