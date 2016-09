New York. Der Weltranglisten-Zweite Andy Murray ist nach einer Fünf-Satz-Niederlage gegen den früheren Finalisten Kei Nishikori bei den US Open im Viertelfinale gescheitert. Der Tennis-Olympiasieger aus Großbritannien unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Japaner nach knapp vier Stunden 6:1, 4:6, 6:4, 1:6, 5:7. Nishikori trifft im Halbfinale auf den Schweizer Stan Wawrinka, der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic auf den Franzosen Gael Monfils: "Novak ist jetzt der Favorit", sagte Murray.

Ins Mixed-Finale zog überraschend Laura Siegemund ein. Gemeinsam mit ihrem Zufallspartner Mate Pavic aus Kroatien trifft die 28-Jährige heute (18 Uhr, MESZ, Eurosport) auf Coco Vandeweghe/Rajeev Ram (USA). dpa