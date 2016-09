Adler Mannheim vor Saisonstart

Mannheim. Chad Kolarik kann niemand so schnell etwas vormachen. Der US-Amerikaner ist ein Routinier, er hat in seiner bisherigen Eishockey-Karriere schon viel erlebt. In seiner Vita stehen sechs Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL, 2013 wechselte er nach Europa, wo er über Schweden… [mehr]