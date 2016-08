Werder will Gnabry direkt von Arsenal - Einigung erzielt

SV Waldhof

Am 15. September fällt die Entscheidung: In einer außerordentlichen Versammlung stimmen die Mitglieder des SV Waldhof darüber ab, ob die Regionalliga-Mannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH ausgegliedert werden soll. Am Mittwoch (19.30 Uhr) tritt der SVW ohne Nicolas Hebisch beim TSV Steinbach an. [mehr]