Zwei Spiele Sperre und Geldstrafe für Schmidt

Eishockey

Die Mannheimer Adler haben die Partie bei den Eisbären Berlin über weite Phasen dominiert. Dennoch kassierten die Blau-Weiß-Roten eine 3:4-Niederlage in der Hauptstadt. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) geht es weiter: Die Mannheimer empfangen die Schwenninger Wild Wings in der SAP Arena. [mehr]