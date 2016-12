Weinzierl zum zweiten Mal Eiskunstlauf-Meisterin

Persönlich

Reichenbach. "Ich habe überhaupt keine Ahnung", sagt Fabienne Krämer und schaut hilfesuchend zu ihrem Vater, als es an das BA-"Tipp-Duell" geht. Olaf Krämer schmunzelt. Er hat im Gegensatz zu seiner Tochter jede Menge Expertise in Sachen Fußball. Der 39-Jährige hat in der Jugend für den SV Waldhof… [mehr]