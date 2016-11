Mannheim. Bei einem Gebäudebrand in Mannheim-Gartenstadt ist am Sonntagabend eine Frau tot geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zu einem Brand im Hainbuchenweg gerufen. Sie barg einen Mann schwer verletzt aus dem Haus. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau konnte nur noch tot geworden werden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den beiden um die Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist bislang unklar. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. (pol/leh)