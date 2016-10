Brauchen Frauen eine neue Vision, um sich in der Männerwelt durchzusetzen, Herr Seidel?

Leider gibt es bisher keine Alternative zur Männerwelt. In diesem Dilemma befinden sich viele Frauen. Für sie ist Gleichstellung ein einseitiges Unterfangen. Die Männer gestatten ihnen zwar, sich in ihrer Welt aufzuhalten und sich beruflich darin zu versuchen, sie bieten den Frauen Karrierechancen an - aber nur zu den Bedingungen, unter denen Männern arbeiten.

Die haben sich trotz Gleichstellung nur marginal bewegt, denn noch immer sehen sich Frauen gezwungen, sich in der Männerwelt "durchsetzen" zu müssen. Dieses Durchsetzen ist aber schon alleine daher weitgehend aussichtslos, da ein Kernprinzip der Männerrolle die Ausgrenzung der Weiblichkeit selbst ist. Noch immer lehnen die Männer daher Verhaltensweisen und Wesenszüge ab, die im Klischeesinne ihres Geschlechterverständnisses als weiblich gelten: Empathie, das Leben und Zeigen von Gefühlen, das Zulassen von Schwäche, Nachgeben, Anerkennen.

Die Regeln der Männerwelt legen fest, dass derjenige der Erfolgreichere, der bessere "Mann" ist (das Wort "Mann" kommt vom altgermanischen "man", was damals "Mensch" bedeutete), der mehr Gewinn macht, der stärker ist, mehr Ruhm genießt. Wenn sich Frauen in dieser Welt behaupten wollen, so erscheint es, als müssten sie zu einem erfahrenen Boxer in den Ring steigen und versuchen, unter Wahrung seiner Regeln gegen ihn zu gewinnen. Übertragen auf die Männerwelt würde das bedeuten, dass Frauen selbst sachlicher, härter und durchsetzungsfähiger werden müssten. Zudem müssten sie die Männer in deren Qualifikationen übertreffen.

"Genderkey - wie sich Frauen in der Männerwelt durchsetzen". Er wurde einem größeren Publikum durch seinen Bestseller "Die Frau in mir" (2014) bekannt, in dem er seine Erfahrungen aus einem Selbstversuch schildert, mehrere Jahre als Frau zu leben.

Seidel, der Theaterwissenschaften und asiatische Philosophien studiert hat, ist früher als Filmproduzent und Medienmanager bekannt geworden.

Gleichstellungsbeauftragte bestätigten mir, dass bei Einstellungsgesprächen und Beförderungen taffere Frauen mehr Chancen haben. Allerdings wird Männern eine Art Bonus zugestanden: Frauen werden aufgrund ihrer Weiblichkeit von vornherein für weicher gehalten. Sie müssen daher noch taffer sein, als ein taffer Mann, um als genauso taff zu gelten. Ähnlich ist es mit den Qualifikationen: In vielen Fällen kommen Männer leichter weiter, selbst wenn Frauen sogar besser qualifiziert sind.

Ein Vergleich der Chancen in der Männerwelt vermittelt ein Bild, als hätten Frauen trotz der verordneten Gleichstellung und Mehrleistung auch heute noch erheblich geringere Chancen. Ein praktisches Beispiel liefert das Handicap, mit dem es Frauen bei der Pflege ihrer beruflichen Kontakte zu tun haben: Während es für Männer ganz normal ist, mittags miteinander Essen zu gehen oder sich abends auf ein Glas Wein zu treffen, tun sich Frauen damit schwer: Wie würde es kommen, wenn eine Frau einen Kollegen fragt, ob er nicht Lust hätte, sich abends mit ihr auf ein Gespräch zu treffen? Kontaktpflege ist aber eines der wichtigsten Elixiere des sich Durchsetzens und des geschäftlichen Erfolgs in der Männerwelt.

Das Beispiel zeigt, wie sehr Frauen durch die Rituale der Männerwelt trotz Gleichstellung nach wie vor behindert werden. Hier haben sich die Männer um keinen Deut auf die Frauen zubewegt. Es wirkt, als befänden wir uns immer noch nahe der Stunde null auf der Gleichstellungsuhr. Denn ein fruchtbares Zusammenleben der Geschlechter auf Augenhöhe entsteht doch erst, wenn beide Partner - nicht nur einer - seine Ebene verlässt, um sich in einem solchen neuen Miteinander "gleichzustellen", dieses gemeinsam zu gestalten.