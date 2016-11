Brauchen wir ein neues Wirtschaftsdenken, Herr Weik und Herr Friedrich?

Warum ist Finanzkapitalismus einfach nur schlechter Kapitalismus? Haltlose und zum Teil auch kriminelle Spekulation hat nicht erst seit 2008, sondern über mehrere Dekaden ein nachhaltiges Wirtschaften im Interesse der Menschen verdrängt. Diese Entwicklung war von der Politik grundsätzlich gewollt. Insbesondere sie selbst hat sich viel zu lange den Begehrlichkeiten "der Märkte" gebeugt. So konnten sich Banken, Fondsgesellschaften und Börsen von Dienern zu Herren der Ökonomie aufschwingen.

Anders gesagt: Das Finanzkapital sticht seit langem das Produktivkapital - und damit die gesamte reale Wirtschaft der Güter und Dienstleistungen. Unternehmen und Arbeitnehmer, ja ganze Staaten werden von "Analysten" am Nasenring willkürlich gewählter Kennziffern für Profitabilität durch die Arena der Weltwirtschaft gezogen. Das politisch motivierte Experiment einer einheitlichen Währung für (derzeit noch 19) vollkommen verschieden strukturierte Volkswirtschaften hat die globale Krise des Finanzkapitalismus in Europa zusätzlich verschärft.

Am Anfang der Entwicklung, für die in der Politik konservative Ikonen wie Ronald Reagan und Margaret Thatcher standen, regierte noch das Pathos der Freiheit. Staat, Regierungen und mächtige Interessengruppen sollten Wirtschaftsbürgern und Unternehmen nicht länger vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Freiheit bedeutete vor allem Freihandel. Steuern galten wieder als Raub am hart arbeitenden Individuum. Der Staat als Wirtschaftssubjekt war teuer, langsam, ineffizient und bürokratisch - ein ewiger Bremser auf der Straße des Fortschritts.

"There is no such thing as society" (deutsch: So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht), liebte die Eiserne Lady zu verkünden. Wenn man ihn nur ließe, dann würde "der Markt" schon alles richten. Nicht nur die Verteilung von Brötchen oder Autos, auch das Eisenbahn- und das Gesundheitswesen oder die Altersvorsorge. Und der riesige Reichtum der Wenigen? Nun, der würde früher oder später auch zu den Massen "durchsickern", glaubten viele.

Die Privatisierung der britischen Bahn entpuppte sich freilich noch in Thatchers Amtszeit als einer der katastrophalsten Flops der neueren Wirtschaftsgeschichte. Und selbst das in Sachen Sozialstaat notorisch abstinente Amerika hat heute eine allgemeine Krankenversicherung. In der historischen Rückschau auf die Epoche des "Neoliberalismus" kann man jedoch erkennen, dass es deren Verfechter gar nicht so sehr auf die Deregulierung der Waren- und Dienstleistungsmärkte abgesehen hatten; auch nicht auf die Privatisierung möglichst aller wirtschaftlichen Aktivitäten des Staates.

Dereguliert wurden vor allem die Kapitalmärkte. Ironischerweise wurde dieses fatale Projekt eines nahezu unverblümten "Enrichissez-vous" (deutsch: bereichert euch) nicht etwa von "rechts", sondern von "links" auf die Spitze getrieben - von Demokraten Bill Clinton und Sozialdemokraten wie Tony Blair und Gerhard Schröder. Die frühen Heroen des "freien Marktes" waren längst in Rente, als New Yorks Wall Street, Londons Canary Wharf oder die Neue Börse im Frankfurter Industriehof hypertroph zu wachsen begannen - und folglich permanent zur Insuffizienz neigten.

Eineinhalb Dekaden später lässt sich klar erkennen, warum die Deregulierung der Finanz- und Kapitalmärkte ein Irrweg historischen Ausmaßes war. Nicht, weil es ein 82-Millionen-Volk wie das der Deutschen nicht ertragen könnte, dass sich die runde Million deutscher Dollarmillionäre keine echten Sorgen machen muss. Selbst den 1810 Milliardären des Erdballs würde man von Herzen das Beste wünschen. Ließen sie sich doch bequem in manchem Dorf auf der Schwäbischen Alb unterbringen - selbst wenn sie da sicherlich Probleme hätten, ihre 6,48 Billionen Dollar Vermögen auf den Kopf zu hauen.