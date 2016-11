Hebelt die Überwachung via Smartphone und PC unsere Grundwerte aus, Herr Welzer?

Die Abschöpfung von Daten hebelt eindeutig unsere Grundwerte aus. Wir müssen jedoch unterscheiden zwischen der geheimdienstlichen Überwachung durch nationale und internationale Behörden und dem Sammeln von persönlichen Daten und sogenannten Metadaten durch private Unternehmen. Die staatliche und grenzüberschreitende Überwachung dient, so würden es die jeweiligen Innenpolitiker sagen, dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor terroristischen und anderen Verbrechen; die privatwirtschaftliche Datenabschöpfung dient der Identifizierung des Kaufverhaltens. Beides kann, und das wiederum wünschen sich vor allem die Geheimdienste, natürlich miteinander verknüpft werden. Die Internet-Unternehmen lehnen dies wiederum ab, fürchten sie doch zu Recht, dass ein ungehinderter Durchgriff der CIA, des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten, oder des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) auf Verbraucherdaten die Verbraucher bei ihrem Konsum im Netz stören würde. Eine solche Störung wäre geschäftsschädigend. Eine großflächige Verknüpfung der Informationen, die die einen haben, mit denen, die die anderen besitzen, würde eine historisch einzigartige Transparenz sowohl des einzelnen Bürgers wie aller seiner auch noch so beiläufigen Sozialkontakte und -beziehungen bedeuten.

Aber auch ohne eine solche Verknüpfung, wie sie etwa im Fall eines Staatsstreichs oder gegebenenfalls auch nur eines Notstands vorgenommen werden könnte, verschwindet gerade eine zentrale Voraussetzung von Demokratie, einfach durch das, was tagtäglich online geschieht. Denn jeder Nutzer eines Smartphones, mit dem er in sozialen Netzwerken kommuniziert, Informationen sucht, Bestellungen aufgibt, Reisen plant, Emails verschickt, seine Schritte zählt und gelegentlich auch telefoniert, hinterlässt eine Tag für Tag umfangreicher werdende Datenspur. Die Verknüpfung all dieser Daten miteinander und mit denen seiner Sozialkontakte führt dazu, dass eine andere Person sehr schnell weit mehr über den Nutzer weiß als dieser über sich selbst. Darin liegt eine radikal ungleiche Verteilung von informationeller Macht. So ist es zum Beispiel historisch völlig neu, dass - wie bei Facebook - eine einzige Person, nämlich Mark Zuckerberg, informationelle Macht über 1,9 Milliarden Menschen hat. Kann eine solche einseitige Machtverteilung demokratisch ausbalanciert werden?

Schwer vorstellbar. Denn eine zentrale Voraussetzung der Demokratie besteht ja gerade darin, dass es eine klare Trennung privater und öffentlicher Sphären gibt. Und dass in diesen Sphären jeweils auch unterschiedliche Verhaltensregeln und Normen galten. Während die öffentliche Sphäre durch unterschiedslose Zugänglichkeit, Transparenz und politische Teilhabe gekennzeichnet ist, ist die private Sphäre nur einem ausgewählten Personenkreis zugänglich und umgekehrt durch Intransparenz nach außen, "Nichtbeachtbarkeit" (Raymond Geuss) und Politikferne charakterisiert.

Harald Welzer Harald Welzer ist Kulturwissenschaftler, der durch eine Vielzahl von Publikationen bekannt wurde. Er beschäftigt sich u.a. mit dem Nationalsozialismus und dem Klimawandel. Zuletzt veröffentlichte er als Co-Autor das Buch "Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben". Welzer ist Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg und Direktor der gemeinnützigen Berliner Stiftung "Futur Zwei".

Als Sphäre, in der Menschen tun und lassen können, was sie wollen, ohne dass eine Öffentlichkeit davon auch nur Kenntnis gewinnen könnte, bildet Privatheit jenen Bereich, in dem sich Persönlichkeiten entwickeln und Standpunkte einnehmen lassen, die es einem erlauben, als freier Bürger zugleich politischer Souverän zu sein und Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten zu nehmen. Privatheit bildet also die Voraussetzung für die Existenz eines demokratischen Gemeinwesens.