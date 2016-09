Ist Alzheimer eine vermeidbare Krankheit, Herr Nehls?

Ja, Alzheimer ist grundsätzlich vermeidbar. Der Grund dafür ist folgender: Über den längsten Teil der Menschheitsgeschichte sicherte die Lebenserfahrung, insbesondere die der Stammesältesten, das Überleben der Sippe und damit deren Fortpflanzungserfolg. Dieser Effekt konnte noch für die Zeit bis Ende des 19. Jahrhunderts nachgewiesen werden. Es ist mittlerweile gymnasialer Lehrstoff, wie dadurch unser Erbgut durch die Evolution auf Langlebigkeit unter Beibehaltung der geistigen Fitness optimiert wurde. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es uns vor Krankheiten wie Alzheimer schützt. Erst wenn gravierende Erbgutdefekte auftreten oder durch unsere Lebensweise die natürlichen Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt werden, kann sich die Alzheimer-Krankheit entwickeln.

Diese Erklärung wird auch dadurch bestätigt, dass die Alzheimer-Krankheit, bei der das Erfahrungs-wissen zuerst zerstört wird, was unserer Natur völlig zuwiderläuft, bis vor etwa 100 Jahren noch weitgehend unbekannt war. Und das, obwohl schon damals sehr viele Menschen das für Alzheimer typische Lebensalter von 65 Jahren erreichten. Alois Alzheimer, der diese nach ihm benannte Krankheit entdeckte, beschrieb sie im Jahre 1906 als eine Kuriosität. In medizinischen Lehrbüchern war sie selbst 30 Jahre nach dieser Erstbeschreibung nicht zu finden, sie war schlichtweg zu selten.

Auch in Japan war noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts das Alzheimer-Risiko sehr gering, stieg dann aber in nur zwei Jahrzehnten um das Siebenfache auf das derzeit dort noch immer herrschende hohe Niveau. Da sich jedoch in diesem kurzen Zeitraum die Altersstruktur nicht um einen solch gewaltigen Faktor verändert hat, suchten Forscher nach einer anderen Erklärung. Fündig wurden sie in den Lebensgewohnheiten der japanischen Gesellschaft, die sich durch die nach dem zweiten Weltkrieg rasch voranschreitende Industrialisierung sehr rapide von ihren traditionellen verabschiedet haben. Diese Erkenntnis liefert einen weiteren Beweis, dass nicht das Lebensalter die Ursache für Alzheimer sein kann, sondern das Älterwerden uns nur die Möglichkeit gibt, die Konsequenzen einer ungesunden oder unnatürlichen Lebensweise zu erleben.