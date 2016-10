Ist der Islam mit westlichen Werten vereinbar, Herr Nagler und Herr Kadioglu?

Sie stehen in der Mitte unsere Gesellschaft, der eine 79 Jahre alt, Jahrzehnte lang erfolgreich im Beruf, später noch einmal Student, Atheist. Der andere Studien-Absolvent, gläubiger Muslim, 22 Jahre alt, und gerade Vater eines Sohnes geworden. Wie nehmen diese beiden Männer, Manfred K. Nagler und Hasan-Hüseyin Kadioglu aus Mannheim, die Situation in Deutschland wahr? Die unterschwellige Angst vor Muslimen spaltet schon fast die Deutschen, immer öfter wird sie thematisiert. Dabei gibt es gerade zwischen dem Christentum und dem Islam zahlreiche Parallelen.

Ausländer

"Ich selbst war oft in meinem Leben Ausländer", sagt Nagler. Allein drei Jahre hat er mit seiner Frau und den beiden Kindern in Istanbul verbracht. "Das war in den 60er Jahren und alles noch sehr exotisch." Seine junge Familie und er seien dort "vorzüglich" behandelt worden. Dazu kommen viele, auch längere Reisen. Generell sieht er Debatten darüber, wer wo Ausländer ist, skeptisch. "20 Prozent der Deutschen haben heute Migrationshintergrund, aber Deutschland war sowieso nie ethnisch rein, sondern immer gemischt", bekräftigt Nagler. Und das sieht er positiv, denn die Geschichte habe gezeigt, dass "gerade dort höchste Leistungen erzielt werden, wo sich Kulturen vermischt haben".

Manfred Nagler und Hasan-Hüseyin Kadioglu Manfred K. Nagler war über viele Jahre hinweg in der Chemie-Branche, am Schluss bei Boehringer in Mannheim. Nach einer kaufmännischen Lehre bei der BASF wechselte er zu einem Frankfurter Unternehmen. Von 1963 bis 1966 war Nagler mit seiner Frau und den Kindern nach Istanbul abgeordnet.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand nahm Nagler ein reguläres Studium der Religionswissenschaft, Philosophie und Mittleren und Neueren Geschichte an der Universität Heidelberg auf. Aus familiären Gründen musste er dies nach neun Semestern abbrechen - und war fortan nur Gasthörer. Der 79-jährige gebürtige Ludwigshafener lebt in Mannheim. Er hat viele Jahre Ehrenämter ausgeübt.

Hasan-Hüseyin Kadioglu wurde in Ansbach (Bayern) geboren und kam zum Studium der Politikwissenschaften, das er in diesem Jahr mit dem Bachelor abschloss, nach Mannheim.

Der 22-Jährige ist verheiratet und seit kurzem Vater. Kadioglu beginnt am 1. November eine Ausbildung zum Redakteur bei dieser Zeitung. Seine Eltern sind in die Türkei zurückgekehrt. se

Eine Angst vor fremden Einflüssen kann der Mannheimer nicht verstehen. "Um hier entgegenzuwirken, müssen wir allerdings auch aufklären", ist er sich sicher. Und da sei es nicht hilfreich, wenn der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, sage, der Islam habe keinen Beitrag zur deutschen Geschichte geleistet. Im Gegenteil, die Einflüsse aus der einst hochstehenden arabisch-islamischen Zivilisation auf die europäische Kulturentwicklung seien vielfältig und wichtig. Aber vieles sei eben nicht bekannt. "Der Islam wurde schon vor Jahrhunderten im christlichen Bereich verteufelt", stellt Nagler fest. "Und Luther als großer Islam-Hasser, übrigens auch Juden-Hasser, hat das Ganze noch vorangetrieben." Da seien die heutigen Vorurteile kein Wunder. Nagler zitiert den arabisch-muslimischen Philosophen, Arzt und Richter Ibn Ruschd, der im zwölften Jahrhundert in Cordoba lebte: "Unwissenheit führt zu Angst, Angst führt zu Hass und Hass führt zu Gewalt."

Jesus und der Koran

Viele Religionen hätten sich schon immer gegenseitig befruchtet. So basiere der Koran zum großen Teil auf der Bibel. "Er ist voller Bibel-Gesichten, aus dem Alten und Neuen Testament, von Adam und Eva über Noah und Abraham, Isaak, Jakob, Moses bis zu Maria und Jesus - mit sehr positivem Grundton", bekräftigt Nagler. "Jesus als ,Sohn der Maria' wird im Koran wesentlich häufiger genannt als Mohammed", sagt Nagler. Er werde auch als der Geist Gottes, der Atem Gottes und als Messias bezeichnet.

Jesus sei der wichtigste Prophet vor Mohammed. "Kein Muslim darf schlecht von ihm reden." Das bestätigt auch Kadioglu. Er als gläubiger Moslem habe höchsten Respekt vor Jesus. "Wir setzen die Formel ,Friede sei mit ihm' dazu, wenn wir von Jesus sprechen. Der Islam sieht sich als Fortsetzung der Religion von Jesus, Mohammed ist ein weiterer Prophet in der Kette", fügt er an.

Allerdings, so Nagler weiter, lehne der Islam die Lehre der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes als Jesus, ab. Die Bezeichnung "Sohn Gottes" werde als Gotteslästerung zurückgewiesen. Laut Nagler dürfen die Moslems selbst Mohammed nicht als "Sohn Gottes" bezeichnen. Auch das wäre Gotteslästerung. "Der im siebten Jahrhundert entstandene Koran stimmt im Hinblick auf die menschliche Natur Jesu also mit der Überzeugung der großen christlichen Gruppierung der Arianer, der die meisten germanischen Stämme angehörten und die erst im achten Jahrhundert unterging, überein", stellt der 79-Jährige fest.

Islamfeindlichkeit

Die vorherrschenden Vorbehalte in der Gesellschaft gegenüber dem Islam sieht Kadioglu in einer zu späten Integration der frühen türkischen Gastarbeiter. "Ich sehe das als Problem auf beiden Seiten", sagt er. "Die Gastarbeiter hatten oft nicht den Mut, sich in die Gesellschaft einzubringen." Und heute? "Wer sich heute integrieren will, dem wird die Türe zugeschlagen", sagt der junge Mann. "Ich bin sehr offen und rede gerne mit den Menschen", sagt Kadioglu, "dennoch werde ich oft abgewiesen. Viele sind überrascht, wenn sie merken, dass wir ähnliche Sorgen haben: Auch wir sind manchmal angespannt wegen unser aller Sicherheit." Als umso wichtiger sieht es Kadioglu deshalb an, diesem Imageproblem entgegenzuwirken und aufeinander zuzugehen.