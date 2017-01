Ist Deutschland noch zu retten, Frau Marinic´?

Flüchtlinge schwenken an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien eine Deutschlandfahne. Der Terror in Europa sei älter als die unkontrollierte Einwanderung im vergangenen Jahr, sagt unsere Gastautorin.

Erst vor wenigen Tagen wieder musste ich mich fragen, über welches Land hier eigentlich geredet wird. Als bei Anne Will über die Situation in Mannheim gesprochen wird, kommt nur die Problemfacette Mannheims zur Sprache.

Mannheim, das ist jedoch auch die Stadt, die letztes Jahr den Staatspreis für Baukultur erhalten hat. Mannheim, das ist die Stadt, in der die Kunsthalle neu gebaut wird, die Anselm Kiefers Spitzenwerke als Dauerleihgabe erhalten wird. Eine Dauerleihgabe, um die sich andere Städte gerissen haben. Mannheim, um ein letztes Beispiel zu nennen, ist die Stadt, in der ein renommierter und gefragter britischer Städteforscher wie Charles Landry seit Jahren im Gespräch mit verantwortlichen Gestaltern ist. Nachhaltig nennt man das heute. Oh, Mannheim hat zufällig mitten in der Stadt ein Einkaufszentrum gebaut, das es mit Großstädten ganz anderer Größe aufnehmen kann.

Man kann das kritisieren: Es ist zu kapitalistisch, wer braucht schon Malls oder Kreativwirtschaft? Man kann jedoch nicht behaupten, Mannheim sei eine Stadt, die in ihren Problemen versinkt. Es gibt eine Elite in Mannheim, die es sich finanziell gesehen sehr gut gehen lassen kann. Wenn diese Stadt sich eine Frage zu stellen hat, dann die, wie man für bessere Teilhabe und gerechtere Verteilung sorgt. Wie auch ärmere Menschen in den neuen Häusern wohnen können. Das ist jedoch ein Problem, das die ganze Welt betrifft. Laut dem aktuellen Oxfam-Bericht besitzen acht Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Vor einem Jahr waren es noch 62 Menschen. Vor zwei Jahren waren es 80. Die zunehmende Anhäufung von Kapital in den Händen weniger - das ist das Problem aller Nicht-Reichen. Das wird sich auch nicht durch Prestige-Spenden der Reichsten lösen lassen. In der Folge leidet der öffentliche Sektor, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen - alles Faktoren, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass Menschen länger leben und gesund ins hohe Alter kommen. Diese ungerechte Verteilung bedroht die hart erarbeitete Lebensqualität der meisten Menschen.

Jagoda MariniC´ Die Autorin ist Leiterin des Interkulturellen Zentrums Heidelberg . Sie wurde 1977 in Waiblingen als Kind kroatischer Eltern geboren und wuchs zweisprachig auf.

Im vergangenen Jahr erschien ihr Buch "Made in Germany - Was ist deutsch in Deutschland?", in dem sie sich mit der Identität Deutschlands als Einwanderungsland auseinandersetzt.

Städte haben inzwischen immer weniger Einfluss auf die Wirtschaftsakteure, viele Manager sind oft nicht einmal mehr vor Ort. Sie haben ihren Mitarbeitern wohl noch nie die Hand geschüttelt. Sie müssen mit den Bürgermeistern nur bedingt reden. Wenn es einer Stadt gelingt, dennoch Arbeitsplätze zu schaffen, Investitionen anzuregen, dann ist das eine Geschichte des Gelingens. Und inmitten dieses Gelingens hat eine Stadt versucht, zu teilen. Die Menschen waren vor Ort, als Deutschland letzten Herbst mit unerwartet vielen Hilfesuchenden konfrontiert war. Die Kulturschaffenden haben sich in die Pflicht nehmen lassen, obwohl Kunst frei ist. Die Ehrenamtlichen haben ihre freie Zeit gegeben, um das gelingen zu lassen. Das ist alles schwerer gewesen als viele gedacht haben. Aber man kann nicht stehen lassen, dass hier alles den Berg hinunter ginge, dass Deutschland sich selbst abschaffe, der Rechtsstaat nicht funktioniere.

Wenn bei TV-Talks Problemthemen zum Zentrum des Gesprächs werden, dann ist das schön und gut. Nicht schön und gut ist jedoch der Eindruck, der bei vielen zurückbleibt: Deutschland gleite ihnen aus den Händen. Ihre Heimat würde ihnen fremd. Viel zu viele denken zu viel über das nach, was ihnen im diesem kleinen Fernseh-Quadrat serviert wird. Was sie sonst brauchen würden, jenseits dieser Fragen, vergessen viele darüber.

Es wird gern behauptet, wer sich diesen Problemen nicht konsequent stellt, leide an Realitätsverdrängung. Man beschimpft ihn als naiv oder Gutmenschen. Wenn man die Erfolge, die eine Stadtgesellschaft die letzten Jahre gemeinsam errungen hat, alle unter den Tisch fallen lässt, ist das keine Realitätsverdrängung?