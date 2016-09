Kann Deutschland die Integration der Flüchtlinge gelingen, Herr Münkler ?

Ja, wenn beide Seiten die Bereitschaft und den Willen dazu aufbringen. Beide Seiten, das heißt: die überwiegende Mehrheit der Deutschen und die überwiegende Mehrheit der Migranten. Dabei wird es auf Seiten der Deutschen immer Einige geben, die das nicht wollen, weil sie einer völkisch ausgerichteten Vorstellung der Nation anhängen. Und auf Seiten der Migranten wird es manche geben, die das nicht können, weil sie die sprachlichen Voraussetzungen nicht erwerben und die beruflichen Fähigkeiten nicht haben, um in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Und in einigen Fällen könnten auch Religion und Tradition Integrationsblockaden sein. Aber solange beide Seiten: die, die nicht wollen, und die, die nicht können, eine überschaubare Minderheit sind, kann die Integration gelingen. Je größer die Zahl der Nichtwollenden und Nichtkönnenden jedoch wird, desto stärker ist das Integrationsprojekt gefährdet.

Die Aufnahme der über die Balkanroute nach Europa gekommenen und im Verlauf des Sommers in Ungarn "gestrandeten" Flüchtlinge in Deutschland war ein Risiko, aber zugleich eine Chance. Ein gelingender Integrationsprozess hat zur Folge, dass die Risiken geringer werden und die sich bietende Chance genutzt wird. Im Prinzip sollten wir alle deswegen ein Interesse am Gelingen der Integration haben. Scheitert sie nämlich, wird das teuer werden, weil die dann Nichtintegrierten entweder die sozialen Systeme belasten oder in die Szenen der Kleinkriminalität hineingeraten, wo sie auf illegalen Wegen das Geld zu bekommen versuchen, das sie auf dem Wege eigener Erwerbsarbeit nicht erlangen können.

Merkels Entscheidung

Herfried Münkler wurde am 15. August 1951 im hessischen Friedberg geboren. Er ist ein Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte.

Er lehrt als ordentlicher Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Bekannt wurde Münkler durch seine Forschungen zu Machiavelli, heute gehört er zu den führenden Wissenschaftlern seines Fachs in Deutschland.

Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter: "Die neuen Kriege" (2002), "Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie" (2006), "Macht in der Mitte. Die neuen Aufgaben Deutschlands in Europa" (2015).

Sein neustes Werk "Die neuen Deutschen: Ein Land vor seiner Zukunft" (2016) ist ein gemeinschaftswerk mit seiner Frau Marina Münkler und beschäftigt sich mit der Integration von Flüchtlingen.

Wäre es, so die naheliegende Rückfrage, unter diesen Bedingungen nicht besser gewesen, die aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Europa kommenden Bürgerkriegs-flüchtlinge gar nicht erst nach Deutschland hineinzulassen? Inzwischen sind es gar nicht so wenige, die dieser Vorstellung anhängen und der Kanzlerin zum Vorwurf machen, Anfang September des vergangenen Jahres die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Freilich muss man dann auch die "Kosten" einer solchen anderen Entscheidung dagegenstellen, und die wären mit Sicherheit horrend gewesen: Zunächst hätte dann Deutschland als der egoistische und hartherzige Akteur in Europa dagestanden, und all die EU-Regierungschefs, die jetzt erklären, sie wollten keine Flüchtlinge aufnehmen, hätten mit langen Fingern auf Deutschland gezeigt. Die an den Deutschen im Umgang mit der griechischen Schuldenkrise geübte Kritik hätte sich noch einmal gesteigert.

Außerdem wäre das Schließen der deutschen Grenze mit dem definitiven Ende des Schengenraums in der EU gleichbedeutend gewesen. Die deutsche Grenzschließung hätte eine Kettenreaktion ausgelöst, die ganz Europa erfasst hätte. Und als Schuldige dessen hätten die Deutschen dagestanden. Wenn Ungarn oder Österreich ihre Grenzen schließen, ist das durchaus ein Problem, aber es bleibt im Hinblick auf das europäische Zentrum eine Randerscheinung. Bei Deutschland wäre das nicht der Fall. Und schließlich wäre es, hätte man die deutschen Grenzen geschlossen, bevor der EU-Türkei-Pakt unter Dach und Fach war, zu einem Rückstau der Flüchtlinge auf der Balkanroute gekommen, der vermutlich zum Zusammenbruch einiger aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg hervorgegangenen Staaten geführt hätte. Und Griechenland wäre dann endgültig im Chaos versunken. Man mag sich kaum ausmalen, was das für die europäische Prosperität und Stabilität bedeutet hätte. Mit Sicherheit wären dann zusätzlich zu den Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan noch die aus den kollabierenden Balkanstaaten hinzugekommen. Es gab die Alternative der Grenzschließung, aber die hätte mit großer Wahrscheinlichkeit die Lage weiter dramatisiert und die Probleme noch größer gemacht, als sie ohnehin waren.