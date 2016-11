Machen Ärzte und Pharmaunternehmen den Menschen erst zum Patienten, Herr Blech?

Schon viele Frauen haben sich gefragt, was mit ihrem Mann los ist. Der einst so vitale Partner wird immer dicker. Nachts liegt er grübelnd wach, tagsüber ist er gereizt. Lust auf Sex hat er auch nicht mehr. Lässt der Kerl sich hängen? Oder liegt es daran, dass sein Körper nicht mehr aus-reichend Männlichkeitshormone produziert? Blättert man in der Broschüre einer Pharmafirma, scheint die Sache klar. "In Deutschland leiden immer mehr Männer an Testosteron-Mangel. Fast jeder vierte ab dem 60. Lebensjahr ist davon betroffen", sagen Mitarbeiter des Unternehmens Dr. Kade/Besins in Berlin. Sogar "Männer in jüngeren Jahren können von einem zu Beschwerden führenden Testosteron-Mangel betroffen sein." Wie es der Zufall will haben die besorgten Pharmaleute ein Gegenmittel im Angebot: ein Testosteron-Gel, das man sich auf den Bauch schmieren kann.

Die Wechseljahre des Mannes sind ein Lehrstück für eine erfundene Krankheit. Mitarbeiter pharmazeutischer Firmen und Ärzte deuten natürliche Wechselfälle und normale Verhaltensweisen systematisch als krankhaft um. Sie medikalisieren unser Leben. Früher versuchte man, gegen jede Krankheit einen Wirkstoff zu finden. Heute läuft es oftmals umgekehrt - für jeden Wirkstoff wird nach einer Krankheit gesucht.

Kurz bevor das Testosteron-Gel vor einigen Jahren auf den Markt kam, verbreitete eine PR-Firma die Meldung, dass zwei Drittel der befragten Männer "klimakterische Beschwerden hätten: "Dass ein Tes-tosteron-Defizit hierbei ursächlich sein kann, ist mehrheitlich allerdings unbekannt." Hinter der Meldung stand Kade/Besins, das erfuhr man allerdings nicht. Ein anderer Hersteller, Jenapharm, streute die Botschaft, dass man von "mindestens 2,8 Millionen Betroffenen in Deutschland" ausgehen müsse.

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie stellte klar: Männer kommen gar nicht in die Wechseljahre. Tatsächlich ist das Nachlassen der Testosteron-Produktion eine normale Begleiterscheinung des Alters und nur selten Auslöser der beschriebenen Symptome. Der Lebensstil - zum Beispiel Rauchen, Alkoholkonsum und Bewegung - spielt eine größere Rolle.

Dennoch läuft das Testosteron-Gel wie geschmiert, die Zahl der Rezepte in Deutschland hat sich mehr als verdreifacht. Das ist nicht ohne Risiko. Denn mehr als vierzig Prozent der Männer im Alter von über 50 Jahren haben in der Vorsteherdrüse (Prostata) kleine, schlummernde Krebsherde. Und ausgerechnet diese harmlosen Krebszellen können durch künstlich zugeführtes Testosteron zum Wachsen angeregt werden. Den Wechseljahren des Mannes können viele andere Beispiele zur Seite gestellt werden. Das Geschäft der Krankheitserfinder ist ein Megatrend in der modernen Medizin. Fünf verschiedene Strategien schälen sich heraus.

An der "disruptiven Launenfehlregulationsstörung" oder DMDD (nach der englischen Wortschöpfung "Disruptive Mood Dys-regulation Disorder") sollen Kinder lei-den, die aufbrausen und Wutanfälle haben. Die von der US-Psychiaterin Ellen Leibenluft erfundene Störung sollen mehr als drei Prozent aller Kinder haben. So klein hat die in Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) übrigens auch mal angefangen, heute zählt sie zu den häufigsten Kinderkrankheiten. Der Krankenkasse Barmer GEK zufolge bekamen knapp zwölf Prozent der Jungen im Alter von neun bis elf Jahren eine ADHS-Diagnose gestellt.

Die Altersschusseligkeit hat es ebenfalls in den Rang einer quasi amtlichen psychiatrischen Krankheit geschafft und im neuen DSM den Namen "milde neurokognitive Störung" erhalten. Das "Trauerjahr" mag dem Volksmund geläufig sein, weil es die Leute als normal empfinden, wenn ein Mensch Zeit braucht, um den Verlust eines Angehörigen oder Freundes zu verwinden. Diese Frist war im alten DSM bereits auf zwei Monate begrenzt, nun wurde sie abermals verkürzt - auf 14 Tage.