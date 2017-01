„Man muss viel früher über den Tod und das Sterben reden“

Herr Jens, haben Sie mit dem Buch über die Demenz Ihres Vaters Walter Jens das Thema enttabuisiert?

Tilman Jens: So weit würde ich nicht gehen. Es gab ja auch schon vorher Literatur zum Thema. Das Buch fiel aber in eine Zeit, wo das Tabu so groß war, wie ich es selber nicht geahnt habe. Sonst hätte es ja nie diese heftigen Gegenreaktionen gegeben.

Sie haben da zumindest eine Schleuse geöffnet, denn inzwischen gibt es ja eine wahre Buchflut zum Thema Demenz von Arno Geigers gefeiertem Roman "Der alte König in seinem Exil" bis zu Ratgebern und Sachbüchern à la Sabine Bode. Lesen Sie so etwas?

Jens: Ja. Arno Geiger habe ich natürlich gelesen. Ich finde es sehr gut, dass es unterschiedliche Beiträge aus unterschiedlichen Richtungen gibt. Schließlich ist noch viel zu tun.

Zuletzt ist Demenz sogar in der Unterhaltung angekommen, man denke an Til Schweigers Erfolgsfilm "Honig im Kopf". Finden sie das angemessen?

Jens: Auch das halte ich für vollkommen legitim. So erreicht man die unterschiedlichen Zielgruppen. Wir werden ja aus den Pflegenden nicht lauter Geiger- oder Jens-Leser machen. Aber das Wichtigste sind Aufklärungsveranstaltungen. Ich selbst habe über 180 absolviert, und das Interesse ist nach wie vor groß. Die Leute wollen darüber reden.

Oft ist ja der Tenor in diesen Werken und in Äußerungen von Angehörigen: Wäre die Diagnose nur früher da gewesen, dann hätte es das Potenzial für manchen Konflikt gar nicht erst gegeben....

Jens: ... ein Demenz-Patient ist nicht böse, er ist krank. Ja! Als die Krankheit bei meinen Vater ausbrach, lebte ich zwar nicht mehr in Tübingen. Aber bei meinen Besuchen erlebte ich die Veränderung hautnah. Er wollte noch so viel - aber er konnte es nicht. Das führte zu Wutausbrüchen, mit denen meine Mutter schwer fertig geworden ist. Bis die Diagnose kam. Aber auch dann ist es schwierig, sich das im Alltag klar zu machen - wenn er schreit, wenn er voller Verzweiflung ist, wenn er den Anderen nicht mehr loslässt. Es ist so wichtig, Anderen zu zeigen: Ihr seid nicht allein.

Haben Sie die harschen "Vatermord"-Reaktionen auf das "Demenz"-Buch verwunden?

Jens: Ja, natürlich. Aber das erste halbe Jahr war schlimm - bis hin zu psychosomatischen Reaktionen. Ich konnte nicht mehr richtig laufen ... ich habe es in meinem Buch "Vatermord: Wider einen Generalverdacht" beschrieben. Das hat mich umgehauen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Später merkte ich, dass die vernichtenden Kritiken mehr über den psychischen Zustand der Kritiker verraten als über mich. Da waren ja viele Bewunderer meines Vaters dabei. Die konnten nicht begreifen, dass dieser Mann nicht mehr sinnvoll reden kann, dass er ein Schatten seiner selbst ist, dass er letztlich nur noch vegetiert. Da wurde dann der Bote geprügelt. Wohl auch aus Angst, weil die Rezensenten, die sich ja als Geistesmenschen begreifen, nicht mit der Frage konfrontiert werden wollten: "Was wäre, wenn mir das passiert?"

Weh tut es aber trotzdem, oder?

Jens: Es tat unendlich weh. Aber der Wendepunkt zeichnete sich schon bei der Buchpremiere im Februar 2009 in Tübingen ab - als der Saal, der anfangs gegen mich war, am Ende auf meiner Seite stand.

Zumal zwischen den Zeilen ja klar wird, dass Sie sich durch das Schreiben über Ihren Vater auch ein eigenes Trauma von der Seele schreiben wollten...

Jens: Von Selbsttherapie würde ich nicht sprechen. Martin Walser hat mal gesagt: "Schreiben heißt, sich umgraben." Das war der Punkt: Selbsterkenntnis gewinnen. Aber es ging auch darum, aufzuzeigen, wie so mancher aus dem Umfeld meiner Eltern versucht hat, diese Krankheit zu verstecken. Dabei wollten meine Mutter und ich nicht mitmachen.

Letztlich haben Sie nur detailliert beschrieben, was war - der klassische Ansatz Ihres Berufs als Journalist. Hat sich darüber eigentlich auch jemand ereifert, der selbst konkret mit Pflege zu tun hat?