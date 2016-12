Nützt TTIP nur den Konzernen und schadet den Bürgern, Herr Bode?

Mehr als 15 000 Menschen haben sich im September dieses Jahres in Frankfurt an einer Großdemonstration gegen die Handelsabkommen TTIP und Ceta beteiligt. Dabei ist Kanzlerin Angela Merkel auf einem kritischen Plakat abgebildet.

Wer die Debatte um die Freihandelsabkommen TTIP (Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA) und Ceta (zwischen EU und Kanada) verfolgt, dem fällt auf, dass ihre Befürworter nie davon sprechen, dass Standards verbessert werden könnten. Politiker und Wirtschaftsvertreter lassen sich immer nur mit der Aussage zitieren, bestehende Verbraucher-, Umwelt- und Sozialstandards seien nicht gefährdet. Das ist entlarvend und empörend, denn ganz offenkundig wollen sie sich damit begnügen, den Status quo zu erhalten. Wenn aber der Status quo angeblich schon ausreicht, brauchen wir keine gewählten Parlamentarier mehr, dann genügen Behörden, die den Status quo nur noch verwalten. Wir wollen aber keine "eingefrorene" Demokratie, keine degradierten, entmachteten Parlamente, nicht in Europa und nicht in den USA und Kanada.

Getäuschte Verbraucher

Die europäische und die deutsche chemische Industrie wären heute nicht so wettbewerbsfähig und erfolgreich ohne das vor einigen Jahren verabschiedete, ambitionierte Standards setzende Chemikaliengesetz REACH, das in einer jahrzehntelangen parlamentarischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Umweltverbänden und anderen Interessengruppen erkämpft wurde. Autos würden heute mehr CO2, Stickoxide und Feinstaub ausstoßen, wenn die Hersteller nicht durch Gesetze gezwungen worden wären, die Emissionen weiter zu reduzieren. Der Skandal um die manipulierten Abgaswerte bei VW hat gezeigt, was Konzerne bereit sind zu tun, um Regulierungen zu umgehen, die ihren Kostenberechnungen entgegenstehen - ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen und den Schutz der Umwelt.

Thilo Bode Thilo Bode , Jahrgang 1947, hat Soziologie und Volkswirtschaft studiert. 1989 wurde er Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland , 1995 von Greenpeace International. 2002 gründete er in Berlin die Verbraucherrechtsorganisation foodwatch , die er heute leitet. Auslöser für die Gründung war der Schock des BSE-Skandals .

Thilo Bode ist Autor mehrerer Bücher. 2003 erschien "Die Demokratie verrät ihre Kinder", seine Streitschrift "Abgespeist" (2007) wurde zum Bestseller. 2009 wurde Bode von der Schwab Stiftung zum "Social Entrepreneur des Jahres" gewählt.

Thilo Bodes Bestseller "Die Freihandelslüge. Warum wir CETA und TTIP stoppen müssen" ist im Juli 2016 in einer aktualisierten Neuauflage als Taschenbuch erschienen. Verlag: DVA Sachbuch, ISBN: 978-3-421-04764-9, 272 Seiten, 9,99 Euro.

Internet: www.thilobode.de www.foodwatch.org

Auch die Lebensmittelgesetze in Deutschland, Europa und Nordamerika sind alles andere als gut, viele Informationsregeln für Behörden und Unternehmen sind geradezu vordemokratisch. Verbraucher werden systematisch getäuscht; wider das Transparenzgebot werden ihnen Informationen für eine selbstbestimmte Entscheidung vorenthalten, etwa bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln.

In der Landwirtschaft, vor allem in der Tierhaltung, sind manche Regeln katastrophal schlecht, Tierrechte stehen lediglich auf dem Papier: Anstatt die Haltungsbedingungen den Tieren anzupassen, werden die Tiere dem System angepasst, die Praxis ist oftmals reine Tierquälerei. Seit Jahrzehnten doktert die erbärmliche europäische Agrarpolitik an Symptomen herum und forciert mit den Handelsabkommen nun einen Wettbewerb, der möglichst billige exporttaugliche Lebensmittel hervorbringen soll auf Kosten von Böden, Wasser, Tieren und Menschen. Und für die Reparatur der Schäden muss dann am Ende - siehe Finanzkrise - wieder die Allgemeinheit geradestehen. Nach unserer Analyse sind TTIP und Ceta vor allem darauf angelegt, durch eine "Annäherung der Gesetzgebung" in Europa und Nordamerika jeden neuen regulatorischen Eingriff abzuwürgen, zu verwässern, zu verzögern. Dringend erforderliche neue Gesetze und Regelungen werden dann nur noch Gültigkeit erlangen, wenn sie konform mit den Handelsabkommen sind, wenn sie die Handelsinteressen europäischer und nordamerikanischer Konzerne nicht einengen.

Dafür bekommen die global agierenden Unternehmen zusätzliche rechtliche Möglichkeiten in die Hand: Mit der nach Abschluss der Abkommen institutionalisierten Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden beiderseits des Atlantiks in Regulierungsgremien wird ein großes Einfallstor für die Konzernlobbys geschaffen - und die Rechtssetzung an ihren Interessen ausgerichtet; und mit den nicht-staatlichen Schiedsgerichten zum exklusiven Schutz ausländischer Investoren, die sich jetzt irreführend "Investitionsgerichtshöfe" nennen, erhalten sie abschreckende Klagemöglichkeiten gegen gesetzliche Maßnahmen im Sinne des Allgemeinwohls. Kurz gesagt: Mit TTIP und Ceta würden sich Europäer, US-Amerikaner und Kanadier die Verrechtlichung von Konzerninteressen und eine weitere Ökonomisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse einhandeln.