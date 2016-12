Sind viele der einfachen Dienstleistungsberufe vom Aussterben bedroht, Herr Bartmann?

Dass sich der Dienstleistungssektor in zwei Klassen teilt, hält die Gesellschaft am Laufen. Einerseits sind da die Bürgerlichen, die zu viel Arbeit haben – und andererseits gibt es die, die sie überhaupt erst in die Lage versetzen, die viele Arbeit zu schaffen. Ein Gastbeitrag.

Dienstleister - sind wir das nicht (fast) alle, sofern wir nicht in der Landwirtschaft oder in der verarbeitenden Industrie tätig sind? Selbst in Deutschland, wo der Anteil der Industrie an Wertschöpfung und Arbeitsplätzen höher ist als beinahe überall sonst auf der Welt, arbeiten knapp drei Viertel aller Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor. Die Frage ist nur: an welchem Ende der Skala? Oben die gut verdienenden Anwälte, Manager, Finanz- oder Medizindienstleister, unten die Männer und Frauen, die in einfachen Serviceberufen nah am Mindestlohn ihr Auskommen finden: im Einzelhandel, im Security-Bereich oder rund um Wartung oder Pflege. Hier, im Untergeschoss der Dienstleistungswelt, überwiegen die Ungelernten, oft auch mit Migrationshintergrund, Menschen, die sich nicht selten dauerhaft in solchen Beschäftigungsverhältnissen einrichten. Die Gewerkschaften tun sich schwer in diesem Segment: Die geschätzt zwölf bis 15 Prozent der Erwerbstätigen, die in einfachen Dienstleistungsjobs arbeiten, machen wenig Anstalten, sich zu organisieren. Meistens sind sie sogar nicht einmal angestellt.

Als vor etwa 50 Jahren der Begriff "Dienstleistungsgesellschaft" ins allgemeine Bewusstsein drang, waren die Erwartungen hoch. Ein neues Zeitalter sollte anbrechen, in dem schmutzige Jobs - etwa die in Kohle- und Stahlindustrie - verschwinden würden zugunsten sauberer, gut bezahlter und wissens-intensiver Arbeitsplätze im "tertiären Sektor". Allen sollte es besser gehen, nicht zuletzt durch den Fortschritt in Rationalisierung und Automatisierung.

Man wundert sich, dass in solchen Utopien von gestern die einfachen Dienstleister von heute kaum vorkommen. Tatsächlich gab es viele der Jobs von heute damals noch nicht: Es gab kaum Fast-Food-Arbeiter, weniger Sicherheitspersonal, weniger Altenpflegerinnen und weniger Lieferboten. Die deutsche Gesellschaft vor 50 Jahren war jünger, und der Arbeitsmarkt bot genug Chancen zur Höherqualifizierung. Die Arbeitsmigration nach Deutschland hatte eben erst begonnen. Und es gab noch kein Internet.

Heute sind eben dies die großen Treiber der einfachen Dienstleistungen. Das Internet stellt mit seinen Plattformen den Marktplatz für bequeme, bezahlbare und vielfach anonyme Arbeit dar. Migranten stehen in großer Zahl bereit, anspruchslose und gering bezahlte Aufgaben rund um die bürgerlichen Haushalte zu verrichten. Die Aufstiegsmobilität aus solchen prekären Beschäftigungen ist weithin zum Erliegen gekommen. Und schließlich ist die deutsche Bevölkerung derart gealtert, dass die Pflege inzwischen zu den dynamischsten Wirtschaftszweigen überhaupt gehört.

Das kann man bedenklich finden oder auch nicht. Zur Verteidigung der neuen Servicewelt lässt sich sagen, dass es in Deutschland mehr Arbeitsplätze gibt als je zuvor, während die Arbeitslosenzahl beständig sinkt. Zudem helfen gerade die haushaltsnahen Dienstleister den gestressten Doppel- und Besserverdienern, Familie und Beruf zu kombinieren. Eine Schicht von Dienstleistern hält also einer anderen Schicht von Dienstleistern von Berufs wegen den Rücken frei - ob sie nun putzen und bügeln, kochen und liefern oder pflegen und hüten.