Sollte Deutschland die Sterbehilfe legalisieren, Frau Rosenberg?

Januar im Jahr 2012. Ein Sohn beschließt, seine Mutter zu töten, die seit sieben Jahren im Wachkoma liegt. Ein Reitunfall der damals 40-Jährigen führte zu schweren Schädigungen im Großhirn. Der Sohn fährt ins Pflegeheim und erstickt sie mit einem Handtuch. Drei Jahre Haft wegen Totschlags. Keine Sterbehilfe, sagt später das Gericht, da die Frau nicht im Sterben lag. Sie hätte noch viele Jahre leben können. Zynismus oder Leben um jeden Preis?

Sommer 2013. Tochter und Ehemann einer Komapatientin versuchen, über das Betreuungsgericht in Chemnitz einen Behandlungsabbruch zu erwirken und scheitern letztlich beim Landgericht. Die Frau liegt seit fünf Jahren im Wachkoma und ist nicht mehr ansprechbar. Wie bei allen Wachkomapatienten ist das Großhirn geschädigt. Nur das Stammhirn, das für die wesentlichen Lebensfunktionen zuständig ist und Herzfrequenz, Blutdruck und Atmung steuert, ist funktionsfähig. Die beiden sind sich sicher, so wollte sie nie leben. Sie kämpfen darum, die künstliche Ernährung einzustellen. Der Fall ging bis zum Bundesgerichtshof, der im Oktober 2014 ein überraschendes Urteil fällte.

Es wies die Richter an, den mutmaßlichen Sterbewunsch der Frau neu zu prüfen. Zu streng wären die bisherigen Anforderungen für die Feststellung des vermeintlichen Patientenwillens gewesen. Bisher waren die Angehörigen nämlich damit vor den Gerichten gescheitert. Mit diesem Urteil beginnt der Spießrutenlauf für sie aber wieder von vorne. Was für einen leidvollen Weg müssen die Angehörigen beschreiten? Sie streiten sich vor Gericht mit Ärzten, Richtern und Anwälten, um den würdigen Tod für einen geliebten Menschen durchzusetzen. Was für ein Leid müssen sie ertragen?

. 2005 ging sie als Presse-Referentin zum Bayerischen Roten Kreuz nach Bad Tölz. Nebenbei studierte sie Betriebswirtschaftslehre an der Akademie für Wirtschaft in Bad Harzburg.

2012 erschien ihr Bestseller "Mutter, wann stirbst du endlich". Seit 2013 ist sie Pressesprecherin beim AWO Bezirksverband Oberbayern.

Michael de Ridder, Notfallmediziner und Bestsellerautor, fragt in einem "Spiegel"-Interview zu Recht: "Was ist so schlimm am Sterben?" Er ist einer der Ärzte in Deutschland, die sich gegen die immer weiter um sich greifende Sterbeverhinderungskultur stellen. In einem Buch zitiert er einen unbekannten Dichter, der nachdenklich stimmt: "Wer weiß schon, ob das Sterben nicht eigentlich das Leben und das Leben nicht eigentlich das Sterben ist."

Diese Frage sollten wir uns als Gesellschaft viel intensiver stellen. Insbesondere, wenn es darum geht, einen geliebten Menschen gehen zu lassen. Nämlich dann, wenn sein Leben kein Leben mehr ist, sondern das Sterben verlängert wird.

De Ridder stellt in diesem Interview eine gängige Praxis in der Notfallmedizin in Frage, die Menschen wiederbelebt, obwohl klar ist, dass der Mensch keine Chance mehr hat. Doch nach welchen Kriterien soll der Arzt entscheiden, welches Leben erhaltenswert ist? De Ridder: "Wenn eine Behandlung hundertmal nicht erfolgreich war, dann sollte sie beim 101. Mal nicht mehr eingesetzt werden. Beispiel Wiederbelebung: Kein Gehirn überlebt ohne Sauerstoff länger als acht bis zehn Minuten. Wenn ich weiß, dass diese Zeit überschritten ist - der Patient hat weite Pupillen, ist praktisch klinisch tot -, dann sind meine Bemühungen sinnlos; es sei denn, ich finde es gut, mit 99-prozentiger Sicherheit Wachkomapatienten zu produzieren. Aber die Kollegen wehren sich mit aller Macht gegen solche Konzepte. Sie sagen: Man kann ja nie wissen! Es könnte ja sein, dass man einem von Hundert aufgrund besonderer Umstände doch noch zu einem sinnvollen Weiterleben verhilft."