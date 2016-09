Warum das Glas immer halb voll sein sollte

Bis heute hat ein Satz des antiken Philosophen Epiktet nichts an Aktualität verloren: "Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen." Dieser Satz weist uns darauf hin, dass wir mit unserem Denken die Welt und deren Ereignisse bewerten und deuten. So sehen manche Menschen das Glas halb voll, andere halb leer. Es ist immer das selbe Glas, doch der eine freut sich, noch genug zu haben, der andere bedauert jetzt schon, dass fast nichts mehr drin ist. Mit der Deutung ist also auch ein bestimmtes Gefühl verbunden: einmal Freude, das andere Mal Enttäuschung. Positives Denken hat eine versöhnliche Sicht auf die Dinge zur Folge und führt zu angenehmen Gefühlen.

Positives Denken ist daher zur Glaubensfrage geworden. Doch was heißt positives Denken genau? Es gibt in der wissenschaftlichen Psychologie keine eindeutige Definition. Ganz sicher ist mit positivem Denken nicht gemeint, alle Probleme wegzulächeln und sich über Konflikte hinwegzusetzen. Sondern positives Denken zeigt sich in bestimmten Einstellungen und Haltungen wie Optimismus, der Abwesenheit unnützer Grübeleien und der Fähigkeit, Erfreuliches wahrzunehmen. Positiv denkende Menschen sind kreativer im Finden von Lösungen und erwarten eher ein gutes Ende als die Katastrophe. Sie können besser ihre Kompetenzen einschätzen und nutzen, da sie sich weniger stark oder gar nicht abwerten. Vertrauend auf ihre Fähigkeiten, unterstützen sie sich selber, indem sie sich Mut machen und anfeuern. "Ich schaffe das" oder "Ich probiere es, und wenn's klappt, freue ich mich." Das sind typische Sätze, die ein positives Denken ausdrücken.

Negative Weltsicht abbauen

Bärbel Wardetzki ist promovierte Diplom-Psychologin sowie Pädagogin und arbeitet als Psychotherapeutin, Supervisorin, Coachin und Autorin in eigener Praxis in München.

Sie ist ausgebildete Gestalt-, Familien- und Verhaltenstherapeutin und setzt sich intensiv mit Selbstwert- und Beziehungsproblemen von Frauen auseinander.

Sie ist Autorin zahlreicher Artikel und Bücher zu diesen Themen, hält Vorträge und Seminare im In- und Ausland, sowohl für Fachleute als auch für Laien.

Ihre wichtigsten Bücher: "Weiblicher Narzissmus" (1991), "Ohrfeige für die Seele" (2000), "Eitle Liebe" (2010), "Nimms bitte nicht persönlich" (2012), "Kränkung am Arbeitsplatz" (2012), "Souverän und selbstbewusst" (2014), "Blender im Job" (2015).

Infos: www.baerbel-wardetzki.de

"Du bist ein Sieger" ist auch eine oft gehörte Anfeuerung in Motivationsseminaren. Sie soll helfen, dass Menschen ein positives Bild von sich entwickeln und an sich glauben. Das gilt besonders für selbstwertschwache Menschen, die nicht viel von sich halten, häufig unzufrieden und schlecht gelaunt sind und in Selbstzweifeln versinken. Sie grübeln über ihre Fehler und die der anderen nach und haben große Mühe, mit negativen Ereignissen konstruktiv umzugehen. Das kann bis zur Verbitterung führen, einem depressiven Gefühl verbunden mit psychosomatischen Krankheiten.

Die Methode des positiven Denkens soll ihnen helfen, die Selbstabwertungen ebenso abzubauen wie ihre negative Weltsicht. Das wird erreicht durch eine gezielte Beeinflussung des Denkens mit Hilfe von sogenannten Affirmationen, also positiven Sätzen. Diese Sätze werden wie eine neue CD immer wieder abgespielt und überschreiben im Lauf der Zeit die negativen Sätze.

Dass das eine Wirkung hat, wissen wir aus der Hirnforschung, denn unsere Gedanken hinterlassen neuronale Muster im Gehirn. Sie werden umso stärker, je öfter wir dasselbe denken. Ersetzen wir nun die negativen inneren Botschaften durch neue positive und üben sie ein, dann verändern sich die neuronalen Strukturen. Wir greifen zukünftig immer selbstverständlicher auf die positiven Sätze zurück, weil sie im Gehirn eine höhere Ansprechbarkeit erworben haben.

Es gibt viele Studien, die belegen, dass positives Denken zu mehr Zufriedenheit und einer höheren Lebensqualität führt, aber auch zu einem besseren Körperempfinden. Gut nachvollziehbar, denn je wohler wir uns fühlen, umso entspannter sind wir. Somit tun wir nicht nur unserer Seele, sondern auch unserem Körper und unserer Gesundheit einen Gefallen.

Und nicht nur das, positives Denken verbessert auch unsere Beziehungen, da wir freier auf andere Menschen zugehen und uns öffnen. Auch eine positive Grundeinstellung zu uns selbst ist eine gute Basis für positives Denken. Das ist jedoch durch bloßes Einüben stärkender Sätze nicht zu erreichen. Oft kommen wir nicht umhin, unsere Blockaden abzubauen, die uns hindern, uns anzunehmen und zu akzeptieren wie wir sind. Die Affirmationen helfen bei diesem Prozess, unsere Wahrnehmung auf unsere guten Seiten zu lenken.