Warum müssen wir nun auch noch die Nacht schützen, Herr Schmidt?

Der Wechsel von Tag und Nacht ist einer der wichtigsten Taktgeber im Leben. Die immer wiederkehrende Abfolge von hell und dunkel steuert unseren chronobiologischen Rhythmus (die Balance zwischen Aktivität und Ruhe) und ist eine wichtige Konstante für Tiere und Pflanzen. Was aber, wenn die Nächte nicht mehr wirklich dunkel sind? Diese Frage hat sich bis vor wenigen Jahren kaum jemand gestellt. Jetzt wird sie immer aktueller. Der Begriff der Lichtverschmutzung (englisch: "light pollution") etabliert sich, auch wenn die meisten Zeitgenossen noch wenig damit anzufangen wissen. Kann denn Licht etwas "verschmutzen", uns also schaden? Ist das, was bisher als Symbol des Fortschritts wahrgenommen wurde, inzwischen auch ein Umweltproblem?

Nach Angaben der International Dark-Sky Association (etwa: Verband des dunklen Himmels) leben die meisten Einwohner Europas und der USA unter einem lichtverschmutzten Himmel. Aus dem Weltall betrachtet, überzieht ein immer dichter werdender Schleier von nächtlichem Lichtsmog die entwickelten Länder. Vor allem in dicht besiedelten Gebieten trifft das von unzähligen Quellen erzeugte Licht auf Staubteilchen und verursacht so Lichtglocken, die mehr als hundert Kilometer weit zu sehen sind. So wird die Nacht künstlich aufgehellt, Jahr für Jahr mehr.

Wer unter einer solchen Lichtglocke lebt, kann selbst in klaren Neumondnächten mit bloßem Auge nur noch die hellsten Sterne am Himmel erkennen. Das erschien zunächst lediglich als ein kultureller Verlust. Doch fehlende natürliche Dunkelheit kann uns auch körperlich beeinträchtigen und Beschwerden auslösen. Dann verringert fehlende natürliche Dunkelheit die Lebensqualität und kann zum Gesundheitsrisiko werden.

Schlaf ist lebenswichtig. Doch wirklich ausgeruht fühlt sich nur, wer tief und fest geschlafen hat. Denn nachts laufen entscheidende körperliche Prozesse ab. Der Blutdruck sinkt, um unser Herz-Kreislauf-System zu entlasten. Gleichzeitig fährt unser Immunsystem hoch. Ein großer Teil der Infektionsabwehr geschieht im Ruhezustand, und im Schlaf verarbeiten wir die Informationen des Tages. Gesunder Schlaf fördert Lernprozesse und die Gedächtnisleistung. Er ist Voraussetzung für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden und somit für die Funktion von Körper und Seele von überragender Bedeutung.

Aber erst die Abschottung von Licht lässt uns wirklich zur Ruhe kommen. In vielen Schlafzimmern ist es jedoch nicht richtig dunkel. Es fällt Licht von außen ein: durch Straßenlaternen, Leuchtreklamen oder die eigene Außenbeleuchtung am Haus, als Reflexion von angestrahlten Gebäuden oder als Licht aus anderen Räumen, das ins Schlafzimmer dringt.

Licht stört den Schlaf

Im Schlaflabor vorgenommene Hirnstrommessungen zeigten einen deutlichen Unterschied zwischen Probanden, die im Dunkeln schliefen und Vergleichsgruppen in beleuchteten Schlafzimmern. Wer also keine effektive Verdunklungsmöglichkeit hat, kann langfristig negative Auswirkungen nicht ausschließen.

Hinter der Nasenwurzel liegende Photozellen (Ganglien) nehmen das Licht wahr und steuern je nach dessen Lichtstärke und Farbtemperatur den menschlichen Hormonhaushalt. Künstliches Licht in der falschen Lichtfarbe, besonders kaltweißes (LED)-Licht, beeinträchtigt die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin.

Fehlendes Melatonin erschwert das Einschlafen und verzögert das Aufwachen. Der Ruhe-Rhythmus kommt durcheinander, die Qualität des Schlafes sinkt. Es entsteht ein Regenerationsdefizit und die Schutzmechanismen des Körpers werden geschwächt, was offenbar auch der Tumorbildung Vorschub leistet.

Je nach Dosis des nächtlichen Lichteinfalls sind die negativen Auswirkungen schleichend. Stark dosiert kann man mit grellem Kunstlicht bekanntlich foltern. In vielen Gefängnissen raubt man Gefangenen mit gleißenden Scheinwerfern die Nachtruhe und nimmt dabei epileptische Anfälle, Kreislaufversagen oder einen Hirnschlag in Kauf.