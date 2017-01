Wie werden wir, wer wir sind, Herr Grosser?

In Wirklichkeit hat jeder von uns ein Vielfaches an Identitäten.

Emmanuel Lévinas, der große französische Philosoph, als jüdischer Litauer geboren, sagte, die Identität sollte nie auferlegt werden durch den Finger, der auf einen zeigt. Doch dieser Finger wirkt ständig - vor allem, wenn er ein Kollektiv mit dem furchtbaren "die" bezeichnet: "die Moslems", "die Juden", "die Deutschen", "die Berliner".

Ich erinnere mich oft an ein Erlebnis in Singapur. Ich unterrichtete an der Universität, war aber auch am Deutschen Gymnasium. Eine 17-jährige Schülerin fragte mich damals mit viel Bitterkeit in ihrer Stimme: "Wenn ich einmal eine 17-jährige Tochter habe, darf sie hoffen, nicht mehr Anklage und Argwohn im Gesicht ihres Gesprächspartners zu sehen, wenn sie sagt, sie sei Deutsche?"

Das hat sich seitdem zwar weitgehend verändert, aber gerade in Deutschland sollte man sich daran erinnern, wenn man sagt "die Flüchtlinge" oder "die Moslems" (wobei man allzu oft glaubt, alle Moslems seien Araber und alle Araber seien Moslems).

Eine meiner Identitäten: Ich bin Mann und nicht Frau. Das verschafft mir noch in Frankreich und in Deutschland unverdiente Vorteile, allerdings weniger als noch vor einigen Jahrzehnten oder in anderen Gesellschaften. Ich bin alt und nicht jung, aber meine vier Söhne arbeiten für mein Ruhestandsgeld. Ich war beamteter Professor, also ist meine Pension sicher. Das verschafft mir eine völlig andere Identität als die der Millionen, die arbeitslos sind oder ihre Arbeit verlieren können. Ich bin Pariser und auch das bringt mir enorme kulturelle Vorteile.

Ich bin Franzose. Was bedeutet das? Zunächst einen gewissen Hang zur Selbstüberschätzung. Eine belgische Antwort auf die Belgier-Witze (die dort so beliebt sind wie in Deutschland Ostfriesen-Witze) in Frankreich lautet: "Was ist das beste Mittel, um viel Geld zu verdienen? Man kaufe Franzosen, für das, was sie wert sind, und verkaufe sie für das, was sie sich dünken!"

Nun ernst: Den Begriff "Migrationshintergrund" gibt es nicht im französischen öffentlichen Leben. Premierminister Manuel Valls ist erst seit 1982 Franzose, davor war er Spanier. Die Oberbürgermeisterin von Paris ist Französin seit 1973, die Erziehungsministerin Najat Vallaud Belkcem seit 1995, und die Arbeitsministerin Myriam El Khomri ist in Marokko geboren, hat einen marokkanischen Vater und eine französische Mutter. Sie hat beide Staatsangehörigkeiten.

Ich bin Franzose seit 1937. Aber in den sogenannten "Vororten" leben tausende junge Leute, die auch fast alle Franzosen sind (im Gegensatz zu vielen jungen Türken in Berlin) und die trotzdem diskriminiert werden. Schlechtere Schulen, eine Zukunft voller Arbeitslosigkeit, keine gute Behandlung durch die Polizei: Sie suchen sich dann eine andere Identität, oft im Islam, aber nicht dieser war zuerst da, sondern die Diskriminierung.

Bin ich Jude? Diese Antwort ist nicht einfach. Wenn ich aber im kleinen jüdischen Viertel von Paris herumlaufe, ist alles klar. Die Jungen, die aus der Schule strömen, tragen alle die Kippa (Kopfbedeckung männlicher Juden). Der alte Mann mit dem weißen Bart, der ein Haus mit hebräischer Inschrift betritt, ist Jude auch durch jeden Finger, der auf ihn zeigt. Ich bin gewiss Jude im Sinn der nazistischen Definition.

Meine vier Großeltern und meine beiden Eltern waren Juden. War mein Vater wirklich Jude? Es war nicht seine wichtigste Identität. Er war Deutscher. Er war Kinderarzt und Professor für Kinderheilkunde. Aber 1933 hat er als Jude alles verloren. Von der Universität verleugnet, von der Leitung seines Kinderhospitals weggejagt, vom Verband der Träger des EK1 (Eisernes Kreuz Erster Klasse) hinausgeworfen, fasste er den Entschluss, Deutschland zu verlassen. Er emigrierte mit Frau, Tochter und Sohn im Dezember 1933.