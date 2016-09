Berufswunsch: Astronaut

Ein Mädchen, vier Jungs, ein Ziel: den Oberbürgermeister der Stadt Mannheim zum Interview zu bitten. Gespannt saßen die Kinder-Reporter Caro Heid (9 Jahre), Lenny Lorenz (10 Jahre), Julius Wehinger (9 Jahre), Paul Opitz (9 Jahre) und Maximilian Rentsch (9 Jahre) in der vergangenen Woche in einem Besprechungszimmer im Rathaus in E 5. Oberbürgermeister Peter Kurz hatte die fünf "Nachwuchsjournalisten" in seinen Amtssitz geladen, um ihre Fragen zur Stadt, seinen Aufgaben und zu seiner Person zu beantworten.

Julius: Wie viel Geld nimmt Mannheim im Jahr durchschnittlich ein?

Peter Kurz: Wir nehmen ungefähr zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro im Jahr ein. Wisst ihr, was Milliarden sind? Also 1000 Millionen - hier sind es demnach 1100 Millionen und mehr. Dazu gehören ganz verschiedene Einnahmen.

Max: Was wollten Sie als Kind werden?

Kurz: Als Kind . . . wie alt seid ihr denn genau? Acht, neun Jahre? Als ich in eurem Alter war, da wollte ich Astronaut werden. Denn damals, als ich sieben war, da war die Mondlandung. Und das war sehr beeindruckend! (Anmerkung der Redaktion: Am 21. Juli 1969 betraten mit den Amerikanern Neil Armstrong und Edwin Aldrin die ersten Menschen den Mond. Weltweit verfolgten Millionen von Menschen das Ereignis vor dem Fernseher.)

Caro: Welche Aufgaben haben Sie?

Kurz: Hmm . . . (lacht) . . . also vereinfacht gesagt, sind es drei verschiedene Aufgaben. In manchen Ländern ist es so, dass drei unterschiedliche Menschen für diese Aufgaben zuständig sind. Bei uns in Deutschland kümmert sich aber der Oberbürgermeister allein um diese Bereiche. Das ist einmal, die Stadt zu vertreten. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Verein 100 Jahre alt wird oder wenn eine große Ausstellung eröffnet wird, überbringe ich Grüße oder halte vielleicht auch eine Rede, so dass die Stadt Mannheim dort vertreten wird. Zweitens bin ich der Chef der Stadtverwaltung, also von allen Leuten, die bei der Stadt arbeiten. Ein paar davon kennt ihr: Die Stadtreinigung, die den Müll wegbringt, den Hausmeister an eurer Schule oder die Betreuerinnen im Hort. Insgesamt sind es etwas über 8000 Mitarbeiter. Und meine dritte Aufgabe ist, dass ich Vorsitzender des Gemeinderats bin. Im Gemeinderat sitzen diejenigen, die entscheiden, für was die Stadt ihr Geld ausgibt. 48 Menschen gehören zu diesem kleinen Parlament. Und von diesem Stadtparlament bin ich, wie gesagt, der Vorsitzende.

Lenny: Was machen Sie als Hobby?

Kurz: Das Problem ist, dass mir gar nicht so viel Zeit für ein Hobby bleibt. Ich spiele etwas Klavier und schaue gerne Filme. Das sind am ehesten die Dinge, die noch unter "Hobby" fallen.

Julius: Wie viel Geld wird jedes Jahr für die Modernisierung von Schulen ausgegeben?

Kurz: Ich weiß, was wir jedes Jahr investieren. Also, wenn eine Schule neugebaut wird, oder große Geräte angeschafft werden, dann sind dies so um die 17, 18 Millionen im Jahr. Und dann gibt es noch den Bereich, den Du angesprochen hast: Wenn zum Beispiel ein Klassenzimmer gestrichen wird, dafür zu sorgen, dass der Hausmeister und die Stromrechnung bezahlt werden - also der gesamte Unterhalt von Schulen. Das ist noch mal mehr Geld, so um die 50 Millionen im Jahr. Aber den genauen Betrag müsste ich selber im Haushalt der Stadt nachschauen.

Max: Welche von ihren Aufgaben mögen Sie am liebsten und welche nicht so?

Kurz: Ich mag es, wenn man etwas positiv gestalten kann. Etwa, wenn Menschen Hilfe brauchen, und man sie dabei unterstützen kann oder andere mit tollen Ideen kommen, und man bei der Umsetzung helfen kann. Das ist schön. Weniger schön ist, dass der Terminplan meistens so voll ist, dass ich erst abends spät nach Hause komme. Gestern war es zum Beispiel 22.30 Uhr. Und dann bringe ich noch oft - was auch meine Frau freut (lacht) - eine große Postkiste mit nach Hause. Die arbeite ich dann abends noch durch, damit am nächsten Tag die Post bearbeitet ist. Das macht einem dann nicht immer so viel Spaß.