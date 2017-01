Auf dem Weg zum Krieger

Zur Begrüßung gibt es einen toten Fisch. So fühlt sich jedenfalls Leks Händedruck an. Weich, ohne Druck. Nichts deutet darauf hin, dass in dieser Hand Dynamit steckt. Lek war Champion. Meister in Thailands Nationalsportart Thaiboxen, oder wie die Thais sagen: Muay Thai.

Inzwischen ist der Kampfsport weltweit populär. Aber nirgends wird er besser gelehrt als im Mutterland. Immer mehr Touristen lernen die Grundlagen der Kampftechnik, die einst Siams Soldaten das Überleben sicherte, wenn sie in der Schlacht ihre Waffen verloren. Dann nutzten sie die Kunst der acht Glieder, um Gegner mit Fäusten, Ellbogen, Schienbeinen und Füßen zu bekämpfen. Heute geht es nicht mehr um Leben und Tod. Eher um die Ehre und eine dicke Kampfbörse. Zu sehen sind Kämpfe fast jeden Abend im Thai-Fernsehen. Aber abgesehen davon hat Muay Thai für viele eine ganz andere Bedeutung: "Es ist die ideale Form, um Körper, Geist und Seele zu trainieren", erklärt Lek einem Touristen, der eine Box-Stunde im Anantara-Hotel in Phuket gebucht hat. Der Mann aus Bonn nickt wissend. Seit er vor zwei Jahren in Bangkok zum ersten Mal mit Muay Thai in Berührung gekommen ist, schwärmt er von diesem ganzheitlichen Sport. "Seitdem bin ich wie angefixt. Hier werden Technik, Koordination, Flexibilität und Ausdauer perfekt trainiert", sagt Heinz Dietl, "es ist einfach genial." Jede Stunde sei für ihn eine Herausforderung. Auch diese Trainingseinheit in Phuket beginnt wie immer: Lek, der schon als Zehnjähriger 300 Baht (neun Euro) pro Sieg kassierte, dreht den Regler seines CD-Players hoch. Pleng, so nennt sich das monotone Gedudel, erklingt zum Aufwärmen. Die fast meditativen Klänge sollen den Geist harmonisieren und Respekt gegenüber dem Instruktor und dem König Thailands bezeugen.

Dietl, der standesgemäß eine originale Thai-Boxer-Short trägt, schwitzt und keucht schon beim Warmmachen. Nicht etwa, weil er in Deutschland nur auf der faulen Haut läge. Er joggt pro Woche 26 Kilometer. Nein, Thaiboxen verlangt ihm mehr ab. Wenn man so will: alles. Es fordert den ganzen Mann. "Da kannst du dich voll auspowern", sagt Dietl in einer Pause, die seinen Puls wieder zur Ruhe kommen lässt. Während des Trainings, bei dem er nach Anweisung mit Haken, Jabs, Punches und Kicks die Pratzen von Lek traktiert, erreicht sein Pulsschlag Höchstwerte. "Hier wird alles auf den Punkt trainiert", keucht er, "ich nenne Thaiboxen ein Ganzkörpermodul. Die kompletten Funktionen des Körpers sind in eine Sportart übersetzt." Gleichzeitig fasziniere ihn die pure Physik, die sich bei den Schlägen manifestiere. "Minimaler Krafteinsatz, maximale Wirkung", sagt er grinsend, "und natürlich wird auch mentale Stärke trainiert."

Thailand Anreise Thai Airways International bietet dreimal wöchentlich eine Nonstop-Verbindung von Frankfurt nach Phuket an. Außerdem fliegt Thai täglich von Frankfurt und München nach Bangkok (www.thaiairways.com). Eurowings steuert von Köln-Bonn aus dreimal pro Woche per Direktflug Phuket an. (www.eurowings.com) Unterkunft und Thaibox-Schulen Auf Phuket ist das Anantara Mai Khao Phuket Villas (www.anantara.com) nahe dem Sirinath National Park eine Adresse, wo man im Hotel eine renommierte Thaibox-Schule findet. Die Hotel-Preise liegen ab 400 Euro pro Nacht inkl. Frühstück. Pensionen auf Phuket gibt es aber auch für ca. 20 Euro fürs DZ. Weitere Thaibox-Schulen finden sich in Krabi (www.emerald-gym.com) oder in Bangkok (www.krudamgym.com) Informationen Thailändisches Fremdenverkehrsamt, Telefon 069 / 1 38 13 90; www.thailandtourismus.de

Mit diesen Fähigkeiten hat es Lek, der vier Jahre an der Universität von Krabi zum Thaibox-Lehrer ausgebildet wurde, in seiner besten Zeit zum Champ gebracht. Damals strich er pro Kampf eine Börse von 50 000 Baht (1500 Euro) ein. Es war der Grundstock für seine heutige Existenz. In der Hochsaison trainiert er in Phuket Touristen, in der Nebensaison führt er eine Box-Schule in Krabi. "Auch zu uns kommen immer mehr wegen der Fitness", sagt er, "manche wollen auch schnell Gewicht verlieren."

Tatsächlich ist Thaiboxen ein Kalorienfresser. Und nicht zuletzt eine effektive Art der Selbstverteidigung. "Als ich in Bangkok trainiert habe", erzählt Heinz Dietl, "hat mir eine Frau erzählt, dass sie sich nun wie Siamkrieger in jeder Lebenslage sicher fühle." Auch deshalb findet sich in fast jedem Dorf eine Muay-Thai-Schule. Die vielen Aspekte dieser Mischung aus Tradition, Sport und Selbstverteidigung sind Gründe für die ungebremste Popularität in Thailand. "Nur in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger", hadert Dietl. Rund um Bonn habe er noch nichts Passendes gefunden. "So habe ich immer einen guten Grund, wieder nach Thailand zu reisen", sagt er zum Abschied. Dann zeigt er noch, dass er seinen Lehrer bereits in einem Punkt übertrifft: Heinz Dietl hat den Händedruck eines Kriegers.