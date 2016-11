Der Klang des Todes

Alle Bilder anzeigen Angelina Whalley und Volker Schill im Labor mit einigen transparente Körperscheiben, links von einer Taube, rechts von einem Menschen. Angelina Whalley (links) zeigt Redakteurin Lena Grocholl, wie ein Mensch plastiniert wird und wie viele einzelne Schritte dazu notwendig sind. © Thomas Rittelmann Nach dem Stoppen des Verwesungsprozesses durch Formalin kann mit der Präparation begonnen werden. Angelina Whalley setzt den ersten Schnitt.

Es nieselt leicht, ein unangenehm kalter Wind peitscht über die Straße. Grauer Beton, schlichte Hauseinfahrt, ein großes Garagentor. Von außen sieht die Halle in Heidelberg, die einst eine Autowerkstatt war, unscheinbar aus. Nur ein dezentes Schild weist darauf hin, dass heute hier keine Autos mehr repariert und lackiert werden - sondern tote Menschen für die Ewigkeit konserviert. Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach hat das Institut für Plastination seinen Sitz. Auch wenn die meisten Plastinate für die Körperwelten-Ausstellungen mittlerweile im brandenburgischen Guben hergestellt werden, beginnt die Geschichte der Plastination in Heidelberg.

1977 erfindet der Anatom Gunther von Hagens das Verfahren der Plastination am Anatomischen Institut der Universität Heidelberg. 1992 gründet von Hagens das Institut, das plastinierte Präparate für Ausbildungszwecke und für die Körperwelten-Ausstellung liefert, welche in Teilen erstmals 1995 in Japan gezeigt wird. Seine Ehefrau, die Ärztin Angelina Whalley, arbeitet seither als Geschäftsführerin für ihn und konzipiert die Ausstellungen. Sie ist es auch, die dem Reporter-Team an diesem nasskalten Tag einen Einblick in ihre Arbeit gewährt.

Neugier und Faszination

Wer das Institut betritt, hat nicht das Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, der sich hauptsächlich mit toten Menschen beschäftigt. Helle Räume, betagter Bürohund und Kekse auf dem Tisch. Alles, wie in einem normalen Unternehmen. "Der Tod gehört zu unserem Leben", sagt Whalley. Die zum Teil heftige Kritik in der Vergangenheit an der Körperwelten-Ausstellung kann die Ärztin nicht verstehen. Die Besucherzahlen würden zeigen, dass ein großes Interesse am Inneren des Menschen bestehe. "In manchen Städten hatten wir 24 Stunden geöffnet, um den enormen Andrang zu bewältigen." Der Tod sei eben unausweichlich, sagt Whalley, das bereite natürlich vielen Menschen Unbehagen, wecke aber auch eine gewisse Neugier und Faszination.

Auf dem Weg in die Präparationsräume erklärt Whalley, dass viel mehr hinter dem Institut steckt als die Ausstellung mit den menschlichen Körpern. Bereits 1978 gründet von Hagens das Unternehmen Biodur für den Vertrieb von Kunststoffen zur Plastination sowie von Geräten und technischen Hilfsmitteln zur Herstellung von Plastinaten. "Kunden sind medizinische Einrichtungen in aller Welt, keine Privatpersonen", sagt Whalley. Heute werden die Kunststoffe an rund 400 Institutionen in 40 Ländern verwendet. Grundsätzliche würden alle Produkte wie auch Präparate nicht an Laien verkauft. "Es gab auch noch nie eine ernsthafte Anfrage aus dem Privatbereich", sagt Whalley. Es wäre auch kaum finanzierbar, Oma oder Opa mal eben plastinieren zu lassen.

Bis aus einem verstorbenen Mensch ein Plastinat wird, braucht es viele Arbeitsschritte - und Geduld. "Pro Mensch sind es etwa 1500 Arbeitsstunden", erklärt Whalley während sie die Türen zu den Plastinationsräumen öffnet. Weiss geflieste Wände, zwei Sektionstische, eine große Abzugsanlage. Die Halle erinnert an einen Obduktionssaal. Es riecht nicht unangenehm, leicht chemisch, nach Desinfektionsmittel. Auf einem Tisch liegt ein Toter, der sich zu Lebzeiten dafür entschieden hat, seinen Körper dem Institut zu spenden. Warum Menschen das tun, hat unterschiedliche Gründe, erklärt Whalley. "Viele Menschen wollen, dass mit ihnen nach dem Tod etwas Sinnvolles geschieht. Oder ihnen gefällt die Vorstellung, niemals beerdigt zu werden."

Muskeln freilegen

Statt unter die Erde zu kommen, wird bei der Plastination der Verwesungsprozess gestoppt, indem über die Arterien Formalin - eine Substanz zum Fixieren von Gewebe - in den Körper gepumpt wird. "Es tötet sämtliche Bakterien ab und verhindert durch chemische Prozesse den Zerfall des Gewebes", erklärt Whalley. Ist dieser Prozess abgeschlossen, werden mit Pinzette, Skalpell und Schere Haut, Fett- und Bindegewebe entfernt und die anatomischen Strukturen freigelegt.