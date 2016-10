Die Zeiten sind vorbei, in denen sie ihren Bauch zu kaschieren suchte: Jessamyn Stanley. © Lydia Hudgens Photography

In einem Yoga-Studio in Santa Monica rollen Menschen in bunten Leggings und bauchfreien Tops ihre Matten zusammen. Sie alle sind junge, weiße, langhaarige, athletische Frauen. Für die nächsten zwei Stunden aber soll alles anders sein. Das Studio hat Jessamyn Stanley einfliegen lassen, eine afro-amerikanische Yoga-Lehrerin aus North Carolina, die alle gängigen Yoga-Stereotype bricht. Mit ihr zieht ein völlig anderes Publikum in den lichtdurchfluteten, hohen Raum ein, darunter vier junge, schwarze, stark beleibte Frauen, ein junger Mann mit pinken Haaren in Frauenkleidung, zwei weiße und eine asiatische, füllige Frau über fünfzig sowie ein weißer Mann mit Bierbauch.

Die 29-jährige Stanley hat selbst nur allzu gut in Erinnerung, wie es ist, die einzige dicke Person in einer Yoga-Stunde zu sein. Vor gut fünf Jahren war sie an einem Punkt in ihrem Leben angelangt, an dem sie alles infrage stellte. Sie schmiss ihr Kunststudium und arbeitete in einer Taco-Bar, litt an Depressionen. Bis eine Freundin sie eines Tages dazu überredete, in eine Yoga-Stunde mitzukommen. Stanley sagt heute, ihr habe eine Herausforderung im Leben gefehlt. Jeder Sport war bei ihr immer verbunden mit dem Thema Gewichtsverlust, sie hatte unzählige Diäten hinter sich. "Bei Yoga aber war das alles anders. Es hat mich verändert, meine Lebenseinstellung, wie ich das Universum wahrnehme", sagt sie. "Yoga hat mich auf meinen Weg geführt."

Ihre Yoga-Anfänge hielt sie fotografisch fest, um ihre Fortschritte verfolgen zu können. Später teilte sie die Bilder in sozialen Medien und bloggte darüber. Mittlerweile folgen ihr 200 000 Menschen alleine beim Online-Dienst Instagram. In ihren Beiträgen propagiert Stanley, dass dicke Menschen keine von der Gesellschaft erklärten Grenzen akzeptieren sollen. "Die Mittelfinger hoch, den fetten Körper raus und stolz sein - so lebe ich mein Leben", sagt sie.

Stanley fliegt mittlerweile quer durch die USA, um Yoga-Stunden zu geben - die mitunter härtesten auf dem Markt; Produzenten von Yoga-Kleidung und Equipment rennen ihr die Türe ein. Vor kurzem unterschrieb sie einen Buchvertrag.

Frau Stanley, welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrem Körper gemacht?

Jessamyn Stanley: Ich komme aus North Carolina und bin in einer sehr traditionellen, afrikanisch-amerikanischen, ehemaligen Sklavenfamilie aufgewachsen. In den Vorstädten von North Carolina sind Dinge wie Rassentrennung nach wie vor sehr real. Ich bin also in einer Gemeinschaft groß geworden, in der ich hauptsächlich von ebenfalls Afro-Amerikanern umgeben war, und da war es nicht unüblich, "larger body" (also beleibter) zu sein. Für mich wurde meine Dickleibigkeit erst zu einem Thema, als ich in die High School kam. Meine Mutter gab mir das Gefühl, dass mein Körper grundsätzlich in Ordnung ist, bestimmte Dinge aber nicht wirklich ok sind. Ich sollte also immer etwas anziehen, in dem ich besser aussehe, das etwa meinen Bauch kaschiert. Ich glaube, das ist mit dem Patriarchat verbunden - es wird erwartet, dass Frauen anziehend für Männer sind.

Welche Beziehung haben die Amerikaner zu ihrem Körper?

Stanley: Die Amerikaner haben praktisch das Eigentum an ihrem eigenen Körper verloren. Uns allen wird beigebracht, dass ihre Körper den Menschen rund um sie gehören und dass sie ihre Körper für diese anderen Menschen anziehend machen müssen. Es ist sehr wichtig, dass man sozial akzeptabel aussieht - das heißt, die Menschen richten sich danach, was in Magazinen oder im Fernsehen als gesellschaftlich akzeptiert definiert wird. Jetzt gerade wollen alle jungen Frauen aussehen wie die Kardashians, davor war Paris Hilton Vorbild. Alle schwarzen Frauen wollen aussehen wie Beyoncé.

Welche Vorurteile bestehen gegen dicke Menschen?